Rita Ferro Rodrigues não era apenas mais uma convidada de Jessica Athayde e Diogo Amaral.

A apresentadora foi a pessoa escolhida para celebrar o matrimónio dos amigos e fez questão de deixar publicamente o seu orgulho no casal.

No Instagram Rita escreveu: "Foi lindo, lindo", legenda que acompanha algumas imagens do casamento, como um abraço sentido a Diogo Amaral, um momento com a noiva e algumas fotografias com amigos.

Rita mostrou também o seu look: um vestido transparente preto e um casaco na mesma cor mas com apliques coloridos, do criador Ricardo Preto.

