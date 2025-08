Lindsay Lohan - como não podia deixar de ser - esteve presente na antestreia do seu mais recente filme, 'Um Dia Ainda Mais Doido', que é uma sequela da longa-metragem 'Um Dia de Doidos' de 2003.

Esta quinta-feira, dia 31 de julho, a atriz, de 39 anos, surpreendeu com um look inspirado precisamente na sua personagem, Anna Coleman. Um vestido em tons de lilás com muito brilho que fazia lembrar um visual usado por Anna no filme que estreou no início dos anos 2000.

Em 'Um Dia de Doidos', Anna apresenta-se com a banda Pink Slip no casamento da mãe, Tess Coleman, personagem de Jamie Lee Curtis, e usa precisamente um vestido lilás com detalhes em renda.

Desta vez, o estilista de Lindsay Lohan, Andrew Mukamal, escolheu uma versão moderna do referido vestido usado pela personagem. Trata-se de um modelo personalizado de Ludovic de Saint Sernin. E em vez dos detalhes em renda, apresenta pedras preciosas e prateadas.

O vestido combinou com uma mala vintage Judith Leiber, inspirada numa guitarra elétrica vermelha usada na cena final do filme. O look da atriz ficou completo com um par de brincos de diamante e outras joias, destacando-se sobretudo o seu anel de noivado.

No que diz respeito à maquilhagem, Lindsay Lohan estava mais discreta e deixou os cabelos loiros soltos.

Veja o look completo nas fotografias que estão disponíveis na galeria.

A People escreve que esta não foi a primeira vez que a atriz se inspirou numa personagem na hora de se vestir para um evento. Ainda no início desta semana, Lindsay Lohan elogiou o guarda-roupa do seu primeiro filme, 'Pai para Mim... Mãe para Ti', de 1998.

Na segunda-feira, dia 28 de julho, a atriz esteve no 'Good Morning America' com um visual em tons de amarelo que fazia lembrar o estilo da personagem Annie James, que interpretou em 'Pai para Mim... Mãe para Ti', e com um "toque de 'Um Dia Ainda Mais Doido'".

Este conjunto em tons de amarelo, composto por duas peças, é da coleção pré-primavera 2026 da Balmain, assinado por Olivier Rousteing. O visual ficou completo com uns óculos escuros, uma fita amarela no cabelo e uma mala Hermés em couro preto. Além disso, Lindsay Lohan estava a usar brincos Jessica McCormack e uns sapatos de salto alto amarelos.

Ao seu lado no 'Good Morning America' estava a também atriz Jamie Lee Curtis, que no filme 'Um Dia Ainda Mais Doido' dá vida à mãe da sua personagem.

