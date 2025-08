Depois de ter falado publicamente sobre o frágil estado de saúde da patuda Tuga, Tiago Rufino comunicou agora a morte da amiga de quatro patas.

Numa emotiva publicação que fez na sua página de Instagram na madrugada desta sexta-feira, dia 1 de agosto, o ex-concorrente de 'Secret Story' revelou que Tuga morreu na noite de quinta-feira, dia 31 de julho.

Na despedida da patuda, Tiago Rufino contou com o apoio do ex-companheiro, Luan Tiófilo, com quem tinha adotado a cadelinha.

"A foto só podia ser a cores. Pela alegria que eras. Pela alegria que nos deste. Hoje foi um dos piores dias da minha vida. A Tuga partiu. Tudo indicava que estavas bem… Mas num instante, num sopro, tudo mudou", começou por escrever na legenda de um conjunto de imagens que publicou no Instagram, captadas durante a despedida da amiga de quatro patas.

"Esperaste por nós, pelos teus pais juntos - como se soubesses - e partiste da forma mais tua: a dar-nos amor", acrescentou, referindo a presença de Luan Tiófilo.

"Tu eras amor. Tu eras alegria. E foste isso até ao último segundo. Nunca te vamos esquecer, Tuga. Nunca. A tua presença era luz, era riso, era colo, era casa. Agora, o silêncio dói. Cuida de nós, por favor. Cuida do Kovu também. Ele vai precisar. Amo-te para sempre", disse depois.

"Hoje não consigo escrever mais. Não há palavras que cheguem para o que estou a sentir. Amo-te, Tuga", pode ler-se, por fim, na referida publicação.

Por sua vez, Luan Tiófilo também fez uma publicação na sua página de Instagram a lamentar a partida da amiga de quatro patas.

"Noite muito difícil, de despedida. Obrigado por tudo Tuga, foste luz e amor durante todos estes anos. Jamais nos esqueceremos de ti e do quanto foste especial nas nossas vidas. Obrigado por nos ensinar tanto, e por ter tornado a nossa vida ainda mais colorida. Vou amar-te para sempre", escreveu junto de emotivas imagens.

De recordar que no início do passado mês de junho, Tiago Rufino já tinha revelado que a patuda Tuga estava doente. Numa emotiva partilha que também fez na sua página de Instagram, o ex-'Secret Story' explicou que a cadelinha precisou de fazer uma "cirurgia de urgência". E quando tudo parecia estar estável, chegou a "pior notícia". "A esperança média de vida da Tuga era de cerca de dois meses."

"É uma sensação de impotência, tristeza e frustração que nem sei como colocar em palavras. E agora, temos de fazer escolhas. Caminhos difíceis, todos eles com peso e dor. Vamos optar por quimioterapia? Que talvez prolongue a vida dela por mais um mês, dois, mas que pode trazer desconforto, dor, efeitos que ela não merece sentir? Ou escolhemos os cuidados paliativos, e deixamos que o tempo siga o seu curso, mas com ela confortável, tranquila, com qualidade de vida e o máximo de amor possível?", desabafou na altura Tiago Rufino.