Tiago Rufino e Gabriel Sousa estrearam-se com clima de tensão no 'Secret Story - Desafio Final'. Os dois participantes tiveram uma troca de farpas logo na noite de estreia do reality show.

Tiago acusou Gabriel de ser "lambe botas" por estar num grupo de apoio a Diogo Alexandre e ter partilhado um vídeo, nesse mesmo grupo, no qual aparecia a chorar após a vitória do concorrente do 'Secret Story 8'.

Já em tom de discussão, Tiago Rufino lançou uma provocação a Gabriel: "Eu nunca te mandei nenhuma mensagem, Gabriel".

O que o concorrente não esperava era uma resposta à letra e muito surpreendente.

"Eu também nunca te mandei mensagem, mas o teu namorado mandou-me muitas. E eras casado", atirou Gabriel, assegurando que o ex-marido de Tiago Rufino, Luan, o convidou para ir a casa do casal jantar.

Mais tarde, questionado por Cláudio Ramos sobre o tema, Gabriel assegurou a respeito das mensagens: "Foi uma conversa normal, não havia nenhum teor avançado".

Veja aqui a troca de farpas.

