De 12 a 14 de setembro de 2025, o Parque Central da Amadora acolhe a segunda edição do festival “É um encontro”. O evento volta a reunir chefs nacionais e internacionais, membros da comunidade, artistas e agentes culturais em torno da gastronomia e da multiculturalidade.

A programação gastronómica divide-se em três formatos de showcookings. Em “Tradição”, membros da comunidade apresentam pratos com raízes locais; em “Fusão”, chefs e cozinheiros da comunidade preparam interpretações conjuntas de receitas; e em “Chefs”, nomes reconhecidos da cozinha nacional assumem o protagonismo. Entre as participações confirmadas destacam-se Tia Cátia com Ruth Falcão (13 de setembro, 18h00), Justa Nobre com Fátima Vera Cruz (13 de setembro, 19h30), Pedro Pena Bastos (13 de setembro, 16h00), Nuno Bergonse com Rosana Pena (14 de setembro, 16h00) e Chakall com Edward Muñoz Barrios (14 de setembro, 18h00). No formato “Tradição”, integra-se também a participação da cozinheira comunitária Tia Emília Cardoso.

Além dos showcookings, o programa inclui workshops e masterclasses. No dia 12 de setembro, às 21h00, a bartender Constança Cordeiro dinamiza um workshop de cocktails. Outras sessões serão conduzidas por membros da comunidade, promovendo a partilha de técnicas e saberes culinários.

A programação cultural do festival integra música, artes visuais e desporto. O artista urbano Odeith e a judoca olímpica Taís Pina sobem ao Palco Tertúlia no dia 14 de setembro. O músico Guto Pires atua no dia 12, às 21h00. Estão ainda previstos espetáculos de capoeira, atuações de batucadeiras, danças tradicionais nepalesas e atividades para crianças.

O festival é promovido no âmbito do programa Comunidades em Ação (PRR). Segundo a organização, "o objetivo é envolver ativamente os atores locais, promover a partilha de histórias e tradições e criar pontes entre comunidades, em articulação com chefs de renome".

"É um encontro” conta com a organização da Associação Crescer em parceria com a Câmara Municipal da Amadora.