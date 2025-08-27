À semelhança das edições anteriores, o Arraial de Verão apresenta uma componente de responsabilidade social. “A totalidade do valor angariado com a venda de comidas e bebidas será doada à NECI, instituição local que presta apoio a pessoas com necessidades especiais”, informa a organização da iniciativa.

Durante os dois dias, os participantes nesta festa culinária contam com a presença de chefs da Highgate Portugal, uma multinacional de gestão hoteleira, que vão preparar pratos de street food, disponíveis nas diferentes bancas distribuídas pelo jardim.

Entre os chefs já confirmados estão Wilson Costa (Kan.Jo, Algarve Marriott Salgados Golf Resort & Spa), Alexandre Luísa e André Cosme (Senses, Cascade Wellness Resort), Ilídio Barbosa (Cusco Bar, Hilton Porto Gaia) e ainda o sous-chef Diogo Santos (Arona, Monte Santo Resort).

A juntar-se à festa gastronómica destacam-se também Afonso Santos (Club House, Morgado Golf & Country Club), André Santos (Po Tat, Palácio do Governador), José Faustino (MarLuso, Sesimbra Oceanfront Hotel) e David Luísa (Sombra, Kimpton Algarve Hotel).

O Arraial Solidário do Cascade Wellness Resort conta com diversas atividades para pequenos e graúdos. O Rancho Folclórico de Odiáxere, as Marchas CCD Lagos e Carlos Agapito, cantor de música tradicional, integram o programa de festas.

A iniciativa surge em parceria com o Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso (NECI). As reservas podem fazer-se aqui.