A experiência inclui uma noite de alojamento em quarto duplo e a participação num programa de vindimas que inclui o corte das uvas na vinha, acompanhado pelo enólogo Pedro Vasconcellos e Souza, até à prova de vinhos e produtos regionais.

Ao longo da manhã, os participantes são convidados a mergulhar no processo de vindima com o apoio de um kit personalizado — com tesoura, luvas, chapéu e garrafa de água — seguindo-se uma visita à adega orientada pelos enólogos ou enóloga residente, com enfoque nos processos de vinificação.

O programa culmina com uma degustação, onde se destacam os sabores regionais e os vinhos Memórias de Santar, produzidos localmente. Queijos da Serra da Estrela, broa de milho, enchidos tradicionais – presunto, paio, alheira –, vegetais e fruta fresca da horta, bem como o tradicional pastel de feijão, fazem parte da ementa.

De acordo com o produtor beirão, “este programa, de 8 a 19 de setembro, encontra-se disponível a partir dos 255€ por pessoa e, como complemento à estadia, os hóspedes podem ainda reservar um jantar – Farm to Table – no restaurante Memórias. Um convite para descobrir a criatividade do chef Luís Almeida, num menu que presta homenagem às raízes da cozinha da Beira Alta”.

A reserva da experiência de vindima pode ser efetuada com, pelo menos, 72 horas de antecedência através do e-mail info@santarvilajardim.pt ou pelos contactos telefónicos 911 161 587 e 232 942 937.