A princesa Leonor já está na Academia da Força Aérea de San Javier, em Múrcia, onde vai iniciar o treino militar na Força Aérea e Espacial Espanhola.

Esta etapa é a terceira e última dos treinos da filha mais velha de Letizia e Felipe nas Forças Armadas, depois de ter passado pela Escola Naval de Marín (Pontevedra) e pelo navio-escola Juan Sebastián de Elcano.

Nas imagens captadas (que poderá ver na nossa galeria) é possível observar a futura rainha de Espanha a usar o tradicional macacão verde.

O mais curioso é que o seu pai - o rei Felipe VI- passou pelo mesmo local e pelo mesmo treino há 38 anos.

O que podemos observar na farda de Leonor?

Para além da identificação pessoal onde é possível ver os apelidos da jovem - Borbón Ortiz - podemos ver ainda a estrela de seis pontas (que indica a sua patente, é segunda-tenente), o brasão da Academia Geral do Ar e do Espaço no lado direito e ainda a bandeira espanhola no braço esquerdo).

(Veja as imagens em detalhe na galeria).

As tradicionais férias em família em Palma de Maiorca

Foi no fim de julho que a princesa Leonor passou uns dias em família com a mãe Letizia, a irmã Sofía e o pai, Felipe VI.

As três foram fotografadas a passear pela cidade onde se mostraram à vontade com os habitantes do local.