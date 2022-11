Teresa d'Abreu, autora do blogue "Healthy Bites" deu aos escaparates o livro "Mais por menos", um manual de poupança na hora de preparar refeições criativas e nutritivas.

Uma sopa substancial de sabores mediterrânicos. Com tubérculos menos ricos em hidratos de carbono, como, por exemplo, rutabaga, conseguimos uma sopa cremosa sem juntar batata nem farinha. Enquanto a sopa coze, pode assar os legumes. Uma sugestão a partir do livro "Dieta para a Diabetes".

Feijão, cebola, tomate, couve, massinha, uma tradicional sopa portuguesa aqui com autoria de Sónia Dias, autora do "Livro base da macrobiótica".

Há uma explicação para esta receita de arroz de pato o descrever como "livre". Na realidade, esta proposta de prato de forno dispensa a carne, apenas a tornando facultativa com as rodelinhas de chouriço. A receita é retirada do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.