Empadão de bacalhau com espinafres

Preparação

Pré-aqueça o forno a 190 ºC.

Coza o bacalhau e as batatas com água e sal. Escorra e reserve. Ferva as folhas dos espinafres na água da cozedura do bacalhau. Escorra bem e reserve.

Limpe o bacalhau de pele e espinhas, lasque-o e reserve.

Prepare o molho bechamel com parmesão: numa caçarola, derreta a margarina, polvilhe com a farinha e regue com os 600 ml de leite, vá mexendo para não formar grumos, nesta altura junte duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Quando engrossar desligue, tempere com sal, pimenta e noz-moscada, retire do lume e reserve.

Reduza as batatas a puré de preferência num passevite, junte 1/3 do molho bechamel e envolva bem.

Numa frigideira faça um ligeiro refogado com a cebola, o bacalhau lascado, junte as folhas de espinafres previamente fervidas e escorridas, acerte o sal e envolva tudo.

Unte um tabuleiro com um pouco de margarina, disponha do puré de batata, a cebola com os espinafres e o bacalhau, regue com o molho bechamel. Finalize a superfície com pão ralado e queijo parmesão.

Leve a forno para gratinar cerca de 25 minutos.