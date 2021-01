Cenouras caramelizadas com húmus e romã

Preparação

Húmus: coloque todos os ingredientes do húmus num robô de cozinha ou num liquidificador potente, com a excepção da aquafaba e triture na potência máxima durante um minuto.

Com a ajuda de uma espátula, limpe as paredes do copo e volte a pulsar por mais alguns segundos, até obter uma pasta homogénea e com poucos grumos.

Junte a aquafaba, aos poucos e vá pulsando de cada vez que acrescenta mais aquafaba.

Utilize a aquafaba necessária até obter uma consistência cremosa e homogénea.

Reserve

Cenouras caramelizadas: coloque azeite numa frigideira e aqueça à temperatura máxima.

Assim que o azeite estiver bem quente, junte as cenouras previamente descascadas e cortadas em quartos longitudinalmente.

Cozinhe as cenouras por cerca de cinco minutos de cada lado ou até que comecem a ficar com marcas da cozedura.

Enquanto as cenouras cozem, incline a frigideira e com a ajuda de uma colher, recolha o azeite e vá “regando” os vegetais.

Repita este processo constantemente, até que todas as partes estejam cozinhadas e crocantes.

Numa tigela, misture a água com o xarope de ácer, mexa bem e regue as cenouras para que caramelizem.

Volte a inclinar a frigideira e regue as cenouras com colheradas do molho.

Desligue o lume e polvilhe com raspas de limão.

Toppings e montagem: descasque as romãs e pique os coentros.

Coloque o húmus num prato ou numa tigela grande, com as cenouras por cima.

Regue com um fio de azeite e espalhe os gomos de romã.

Regue com tahini e polvilhe com sementes de sésamo.

Por fim, polvilhe com coentros picados e sirva.

