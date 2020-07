Gelado: Nascido na China, descoberto por Marco Polo e adorado por George Washington

Recuando na História vamos encontrar os antepassados do gelado. No Antigo Egipto, os faraós ofereciam aos seus hóspedes sumo de fruta arrefecido por meio de neve, introduzida numas taças de prata com paredes duplas. Alexandre Magno aprendeu esses prazeres com os Persas, quando os conquistou no século IV a.C. Apreciava sobremesas geladas, ao ponto de encher, nas suas campanhas, enormes covas com neve à qual misturava mel e frutas.

O imperador Nero, por volta de 600 d.C. servia aos seus convidados uma sobremesa de mel, frutos triturados e neve, esta última proveniente dos Alpes.

Os chineses usavam sistematicamente o gelo para arrefecer os alimentos. A própria polpa da fruta passou a ser misturada com neve. As caves do Palácio Imperial chegaram a ter armazenados mais de mil blocos de gelo. Um dos pratos favoritos do Imperador, era uma mistura gelada de arroz e leite perfumada com cânfora. Aliás, os pratos à base de leite sempre foram populares na China e pelas ruas de Pequim, no tempo da visita do comerciante veneziano Marco Polo, vendiam-se doces gelados preparados com leite.

A palavra sorvete deriva do turco chorbet e do árabe charab, que significa bebida

Todos estes preparados não eram tanto gelados, mas mais sorvetes. Os sorvetes distinguem-se dos gelados propriamente ditos pelo facto de não conterem gorduras nem gemas de ovos, o que os torna menos firmes e mais granulosos. O ingrediente base de um sorvete é um sumo ou um puré de fruta, um vinho, ou uma outra bebida alcoólica ou mesmo uma infusão aromática como o chá ou a menta. Junta-se, então, o açúcar e a mistura não é batida.

Marco Polo e os gelados

É provável que Marco Polo tenha trazido, de regresso à Europa, algumas receitas de gelado, bem como de um processo de refrigeração sem gelo que consistia em fazer correr uma mistura de água e salitre por cima de recipientes cheios com o preparado que se queria arrefecer. A partir dos relatos escritos por Marco Polo, alguns cozinheiros italianos começaram a realizar as primeiras experiências, produzindo gelados tanto de água como de leite. Aos poucos, as receitas e as técnicas foram-se aprimorando e a Itália tornou-se famosa pela qualidade dos seus gelados. Não tardou muito que as receitas italianas saltassem fronteiras.

A ciência, traria um novo contributo na confecção de gelados. As misturas cremosas puderam-se congelar totalmente em 1550, quando Blasius Villafranca, médico espanhol vivendo em Roma, descobriu que o ponto de congelamento podia ser rapidamente atingindo juntando nitrato de potássio (e mais tarde sal de cozinha) à neve. Com este método, os Florentinos foram os primeiros a produzir o verdadeiro gelado em larga escala.

Quando Catarina de Médicis casou com Henrique II, no século XVI, a corte francesa dispôs, ao longo de 34 dias de um gelado, por refeição, com sabor diferente. Havia também uma sobremesa semigelada feita com nata, cuja receita constituía um grande segredo. A corte passou, desde essa altura, a ter à sua disposição um verdadeiro mestre na arte da geladaria, o cozinheiro Buontalenti (alguns estudiosos atribuem-lhe a invenção do gelado na Europa). Se a corte francesa gostava de gelados, não havia certamente quaisquer razões para que o povo não perfilhasse o mesmo gosto.