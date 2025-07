David Catalán levou-nos até Trás-os-Montes e trouxe as tradições milenares dos Caretos de Podence, que no Carnaval dão mais cor e mais vida às aldeias transmontanas, para o coração da sua mais recente coleção de moda intitulada "Careto".

Para a temporada outono/inverno 2025/26, o designer espanhol inspirou-se nas texturas do vestuário destas personagens que, durante o Entrudo de Chocalheiro, percorrem as ruas de Pondence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, e reinterpretou-as em cima da passerelle da 54.ª edição do Portugal Fashion.

David Catalán Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

Os casacos e as camisolas de malha oversized decoradas com pompons e as franjas em lã – em versões mini e maxi – surgem aplicadas em parkas, camisolas, casacos e calças, remetem-nos para este universo e conferindo muito aconchego à coleção.

"Nós pegámos nos kits dos caretos para fazer como inspiração da coleção do verão, que foi apresentada agora em Milão, mas o que mais trabalhamos foram as franjas e os pompons, que foi um dos hits e das peças que mais se vendeu da coleção", diz ao SAPO Lifestyle sobre este pormenor em tricot que vem dar um toque divertido à coleção.

David Catalán Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

O estilista, que já estagiou com Maria Gambina e foi assistente de moda de Júlio Torcato, adora incorporar diferentes detalhes nas suas criações e usar os materiais de forma inovadora. No outono/inverno 2025/26, tentou inovar através do uso das franjas em tons taupe que fecharam a coleção. "As franjas foram um tecido que foi feito de propósito para nós. De vez em quando, gostamos de fazer um tecido só nosso, que mais nenhuma marca pode ter, mas também trabalhamos com muitos tecidos portugueses".

O universo de jeanswear também marcou presença no desfile através de looks totais monocromáticos, em versões desfiadas em cores suaves além de propostas estampadas. "Trabalhamos muito os denims e as lavagens a laser com a própria cara do careto", refere o designer espanhol radicado no Porto. Os blusões oversized com colarinho teddy e as malas teddy em azul e rosa pastel não passaram despercebidas.

David Catalán Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

O streetwear com um toque de alfaiataria – que faz parte do ADN de David Catalán – deu o ar da sua graça através de fatos de treino, trench coats, sobretudos compridos, bem como em muitas propostas de blazers, camisas, calças de fato e gravatas que, de acordo com o estilista, são das peças masculinas mais procuradas em Portugal.

Em termos de acessórios, o destaque vai para os bonés que é um staple em qualquer guarda-roupa. "É uma forma de os clientes que não conseguem pagar uma peça mais cara possam ter uma pequena parte do desfile".

David Catalán Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

As cores neutras e sóbrias, como o cinzento, o taupe e o preto, dominaram as propostas masculinas para o próximo inverno. Para criar algum contraste, usou o vermelho e o bordeaux que podemos encontrar nestes fatos tradicionais repletos de franjas tricolores e que foram a grande inspiração desta coleção. "Todos os looks que temos em vermelho também temos a opção de vender em preto. As pessoas gostam muito de ver o desfile com aquelas cores, mas depois os clientes compram as cores mais básicas, que conseguem usar e misturar mais no dia-a-dia".

Apesar de o mais óbvio ser que as peças da sua marca acabem por ser usadas por cantores ou celebridades – e de adorar a ideia de ver a artista Rihanna a usar um dos seus casacos com pompons – David Catalán admite que o que verdadeiramente lhe enchia o coração seria poder ver um desconhecido a desfilar pelas ruas do Porto com uma das suas criações.

David Catalán Portugal Fashion 2025 créditos: Portugal Fashion / Ugo Camera

"Há uns anos eu trabalhava na noite num bar e, um dia, um desconhecido apareceu com um look meu e quase que me caiu uma lagriminha. Aí é que realmente dás valor ao teu trabalho, quando as pessoas do dia-a-dia conseguem usar as tuas peça"”, conclui.

Clique na galeria e veja o desfile: