Idealizado por Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor, o projeto propõe “uma viagem sensorial pelos grandes terroirs do mundo, inspirada no sistema solar”. Cada lançamento representa um planeta. O Neptune, novo elemento desta “odisseia simbólica”, é um tinto 100% Sangiovese, proveniente de vinhas de altitude em Lamole e Olmo, que estagiou durante dez anos em barricas antigas.

Do novo vinho, foram produzidas 562 garrafas, com um preço de mercado de 1100€ cada. “Cerca de 25% já foram adquiridas em pré-venda, restando pouco mais de 400 unidades disponíveis”, destaca Cláudio Martins, e acrescenta: “mais do que uma coleção, Wines From Another World é uma odisseia sensorial e simbólica, que explora a relação entre a terra e o cosmos através de vinhos absolutamente singulares”.

O projeto teve início em 2021 com o lançamento de Júpiter, um vinho alentejano criado por Cláudio Martins e Pedro Ribeiro, na Herdade do Rocim. Vendido a 1000 € por garrafa, esgotou as 800 unidades produzidas “e hoje é alvo de especulação entre colecionadores, com preços entre 2000 e 2500 euros no mercado secundário”, lemos em comunicado assinado pela Martins Wine Advisor.

“A escolha do Alentejo não foi apenas uma afirmação da qualidade dos vinhos portugueses, mas também um sinal claro do papel de Portugal como força criativa e visionária no panorama vinícola internacional”, destaca Martins. “Portugal é a âncora emocional e qualitativa de toda esta viagem. Sem o Júpiter, não haveria universo”, reforça.

Desde então, o projeto já incluiu Uranus (Priorat, Espanha), em parceria com Dominik Huber, e Saturn (Mosel, Alemanha), um riesling criado com Ernst Losen. Ambos contam com edições igualmente limitadas — no caso de Uranus, restam cem garrafas disponíveis.

O novo vinho da Toscana custa 1100€ e integra coleção cósmica criada por português créditos: Divulgação

Neptune: arte, herança e cosmos num vinho toscano

Com a chegada do Neptune Code 0.6, a Toscana é celebrada como um dos grandes bastiões do vinho mundial. Produzido por Bibi Graetz — artista e enólogo — o vinho homenageia a estética, a história e a sensibilidade que caracterizam a região. O novo néctar nasce a partir de vinhas de elevada altitude em Lamole e Olmo, e estagiou durante dez anos em barricas antigas.

“Este vinho é uma celebração do génio humano, da história e da arte, tal como a estátua renascentista que o inspirou”, afirma Martins. “Mais do que um vinho, o Neptune é uma experiência cósmica.”

Graetz, cuja formação em artes plásticas foi determinante para a sua abordagem enológica, é conhecido pelos seus rótulos pintados à mão e pela dedicação à autenticidade dos vinhos da Toscana. Desde 2000, o seu projeto, sediado na colina de Fiesole, tem vindo a afirmar-se como uma das vozes mais criativas do panorama italiano.

O futuro da coleção: nove planetas, nove terroirs

Wines From Another World planeia lançar um vinho por ano até completar nove referências, cada uma inspirada em um planeta do sistema solar. Além dos já revelados, estão previstos lançamentos nas regiões de Bordéus, Champagne, Napa Valley, Kakheti (Geórgia) e um vinho fortificado final, que marcará o regresso a Portugal.

A experiência é reservada aos membros do Clube WFAW, criado em 2021 com o lançamento de Júpiter. A adesão exige não apenas a aquisição de garrafas, mas também o registo do código exclusivo presente em cada unidade. Os membros têm acesso antecipado aos lançamentos, a eventos privados e à possibilidade de adquirir vinhos raros de produtores parceiros.

Wines From Another World é uma criação de Cláudio Martins em parceria com Pedro Antunes, da Sparrow Creative Solutions.

A Martins Wine Advisor (MWA), empresa fundada em 2014 no Reino Unido e sediada atualmente em Portugal, presta consultoria no setor do vinho para clientes particulares e empresariais.