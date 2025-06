O evento foca-se no entretenimento com provas cegas, jogos didáticos, entre muitas atividades. Isto, num programa onde não falta a componente musical e uma agenda de palestras.

A edição deste ano do Vagos Sensation Gourmet marca a estreia da chef Teresa Horta Colaço (Jurada do MasterChef Kids), de Francisco Moreira e Carlos Afonso apresentadores do canal de televisão 24H Kitchen, e ainda José Diogo Costa, estrela Michelin e recém premiado jovem chef do ano pelo Guia.

A esta brigada vão juntar-se os sommeliers responsáveis pelo evento, António Lopes e André Figuinha e as novidades Pedro Escoto (Feitoria, Lisboa) *Michelin (Melhor Jovem Sommelier do Ano 2025), Joana Reis (Avenida, Lagos) Sommelier do Ano pela "Revista de Vinhos", Leonel Nunes (IL galo D’Oro, Funchal) **Michelin, Prémio Sommelier Award do Guia Michelin. Do mundo do bar, há a destacar a presença internacional de Jarred Brown e Anistatia Miller (Londres) e Fernando Sousa (Vencedor do WorldClass Portugal) do The Royal Cocktail Club no Porto.

Como anfitrião da iniciativa, há que contar com o apresentador de televisão da SIC, João Paulo Sousa.