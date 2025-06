O Trás-os-Montes em Prova em Lisboa fará mostra de mais de 120 referências vínicas, todas produzidas exclusivamente naquela região. Uma das novidades desta segunda edição do evento é a realização de duas masterclass. “Com o bilhete para o evento, que orça os 10€, a participação nas masterclasses é gratuita, embora limitada, cada uma delas, a 20 pessoas. A inscrição é obrigatória e pode ser feita aqui. Os bilhetes são adquiridos exclusivamente no local do evento”, informa a organização.

A masterclass da manhã decorre das 12h00 às 13h30 sob o tema “O vinho de Trás-os-Montes namora com os produtos da sua Terra”. Esta masterclass vai consistir em exercícios de harmonização e conta com a orientação do jornalista Edgardo Pacheco. Já a segunda masterclass do dia, agendada para as 16h30 e com duração de uma hora e trinta minutos, tem o mote "Elegância e Caráter – O ADN dos vinhos para lá dos montes" e será orientada por Valéria Zeferino, crítica de vinhos.

Outra novidade desta edição é a participação da CIM Terras de Trás-os-Montes, que estará presente durante todo o evento a promover a prova de vários produtos regionais.

Trás-os-Montes é a região vitivinícola de Portugal com maior número de vinhas velhas centenárias e no seu terroir é possível identificarem-se dezenas de castas autóctones. Nas suas terras para lá dos montes, os tradicionais lagares rupestres ainda são utilizados e dão origem a vinhos distintos que nascem dos seus solos ricos, graníticos e xistosos.

Em Lisboa vão dar a mostrar os seus vinhos os seguintes produtores: Bago de Ouro, Casa do Joa, Casa José Pedro, Cizeron Wines, De Sousa Encostas de Sonim, Flandório, Maria Gins, Mont'alegre Vinhos, Ninho da Pita, Palmeirim D'Inglaterra, Parapente, Quinta das Corriças, Quinta de Arcossó, Quinta do Gago, Quinta do Salvante, Quinta Recomeço, Quinta Serra d'Oura, Quinta Vale dos Montes, Quinta Vale Madruga, Terras de Mogadouro, Villela Seca, Vinho dos Mortos.

Trás-os-Montes em Prova em Lisboa conta com a organização da Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM).