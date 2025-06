Ana Garcia Martins esteve a passar uns dias de férias na Disney, em Paris, na companhia dos filhos, Mateus e Benedita, e do namorado, Diogo Orvalho.

A viagem correu bem mas, de volta a Portugal, 'Pipoca', como é conhecida, enfrenta agora as consequências das diferenças de temperatura que apanhou no local, estando afónica.

Nas redes sociais, a influencer explicou tudo aos seguidores.

"Bem-vindos a mais um episódio de 'Socorro, estou afónica' (que é uma coisa sempre espetacular para quem tem um programa de rádio)", começou por dizer 'Pipoca', mostrando os medicamentos que a estão a ajudar.

© Instagram - Ana Garcia Martins

De seguida, explicou o que motivou esta condição. "Foi nisto que resultou a brincadeira da Disney. Um calor do caraças na rua, ares condicionados a bombar em todo o lado e comecei logo a sentir a garganta a dar de si. Hoje de manhã ainda gravei o 'Ninguém POD Comigo', mas a seguir fui para a SIC gravar o 'Temos de Falar' e acabei com a pouca voz que me restava. Vou ficar só aqui em casa a tomar merdas e em silêncio total, tipo monge, a ver se amanhã já tenho um fio de voz. Que inferno!", confessou.



© Instagram - Ana Garcia Martins

'Pipoca' e a viagem em família à Disney

Assim que chegou à capital francesa, Ana Garcia Martins partilhou logo o calor que se fazia sentir por Paris. "Tudo muito lindo, como sempre, mas isto com menos uns dez graus também se fazia. O melhor momento do dia foi mesmo enfiar a cabeça debaixo dos borrifadores de água da fila da Torre Eiffel. Agora pensem", confessou a influencer numa partilha do Instagram.

Depois da visita à cidade, foi tempo de rumar à magia da Disney. Com um tempo mais ameno, 'Pipoca' destacou que o primeiro dia "foi concluído com sucesso".

"Primeiro dia na Disney concluído com sucesso. Calor tolerável, filas aceitáveis (não comprámos fast track, mas não esperámos mais de meia hora em lado nenhum) e conseguimos andar em nove cenas, ver um espectáculo e assistir à parada. Parece pouco, mas só Deus sabe! Amanhã seguimos na luta".

E assim foi. No dia seguinte, a antiga jornalista partilhou que se deixou contagiar com a magia do local.

"Há filas, há calor, há preços tresloucados mas, de facto, a experiência Disney é uma pequena maravilha. A pessoa sai daqui quase a acreditar que há magia e que o mundo é um lugar bonito. Amanhã já passou", brincou Ana Garcia Martins. No terceiro e último dia, usando o seu sentido de humor, a influencer brincou com os preços elevados que uma experiência destas pode trazer.

"E pronto, acabou. A próxima vez que voltar à Disney vai ter de ser com os miúdos a pagar. Antes disso, não contem comigo", referiu Ana Garcia Martins.

Ana Garcia Martins, de 44 anos, é mãe Mateus, de 11 anos e de Benedita, de seis anos, fruto do casamento de dez anos que manteve com Ricardo Martins Pereira. Atualmente, a influencer namora com o advogado Diogo Orvalho.

