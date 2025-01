Ana Garcia Martins está de férias em Cabo Verde, onde até comemorou os seus 44 anos.

Numa galeria de imagens, a influencer mostrou que está na companhia dos filhos, Mateus e Benedita, e partilhou ainda vários momentos vividos na ilha do Sal.

"Reza a lenda que não se pode ter stress em Cabo Verde, maneiras que temos feito por isso. Um ou outro grito ocasional de 'já vos disse para pararem de implicar um com o outro' mas, fora isso, morabeza!" (regionalismo de Cabo Verde, com origem no crioulo, que significa amabilidade), escreveu a criadora de conteúdos digitais na legenda da partilha.

