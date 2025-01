Ana Garcia Martins está de parabéns nesta segunda-feira, 6 de janeiro.

A influencer, conhecida também como 'A Pipoca mais Doce' completa 44 anos e decidiu comemorar esta data longe do frio que se faz sentir em Portugal.

Ana fez questão de assinalar o aniversário através de um post onde mostra que está na praia.

"Já sei, a idade é só um número, o que importa é como nos sentimos, blá blá blá. O problema é que ou me sinto com 12 ou, na maior parte do tempo, com 86. Nunca me revejo na idade onde estou, é raro perguntarem-me quantos anos tenho e eu não ter de parar três segundos para pensar, porque me parece sempre estranho ter aqueles que tenho. Era assim aos 20, continua a ser assim aos 44", começou por dizer a influencer.

A 'Pipoca' fez ainda uma reflexão sobre a sua vida até então. "Um privilégio chegar aqui, feliz e com saúde, apesar de algumas lambadas que a vida me foi/vai oferecendo ocasionalmente, só para me lembrar de quem é que manda aqui [...] É esquisito escrever 'feliz', assim com as letras todas, porque, com esta idade, continuo a achar que há coisas que não me estão destinadas. Quando penso que tenho tudo (ou que não preciso de mais nada, que são coisas diferentes), há sempre uma culpazinha inerente, como se não merecesse. Ou, pior, um medo de que o universo se ria na minha tromba e me diga 'espera aí que eu já te f*do'. Oh, well, melhor seguir discreta. Rumo aos 45", concluiu.

