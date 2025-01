É em março que vamos voltar a ver Nuno Markl a gerir as tarefas do 'Taskmaster', ao lado de Vasco Palmeirim, e com um novo elenco do qual faz parte Ana Garcia Martins.

A influencer conhecida como 'A Pipoca Mais Doce' ofereceu uma prenda de Natal temática a Nuno Markl.

Trata-se de um tapete para a casa de banho, com a cara do criador do programa inglês, Alex Horne, e a frase, em inglês: "Toda a informação está na tarefa."

"O meu novo tapete de casa de banho, cortesia da 'Pipoca Mais Doce'. Na quinta temporada, brevemente nos vossos ecrãs, ela ouviu-me muito dizer esta frase - 'toda a informação está no envelope', 'tudo o que precisas de saber está no envelope' - e brindou-me no Natal com este belo pedaço de merchandising do 'Taskmaster UK'. Agora, estou só a tentar não sentir culpa na indignidade de espezinhar com os pés encharcados a cara do Alex Horne, que não merece nada isto", lê-se na legenda da publicação partilhada por Markl com a fotografia do tapete.

