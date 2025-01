Nuno Markl não ficou indiferente a uma nova notícia do Expresso sobre um caso de violência doméstica, que terminou com uma mulher assassinada pelo marido depois de anteriormente ter apresentado queixa.

Revoltado com mais um desfecho trágico, Nuno Markl escreveu: "Quase não há um dia em que não surja uma notícia destas. Mas por alguma razão, os revoltados com a presumível falta de segurança do país mantêm uma angustiante placidez sobre este tema".

"Será que a violência doméstica portuguesa entra para a categoria de 'tradição'?", escreveu, por fim.

© Instagram

Leia Também: A hilariante prenda de Natal que 'Pipoca Mais Doce' ofereceu a Nuno Markl