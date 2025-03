Mãe de Mateus, de 11 anos, e Benedita, de seis, são vários os momentos engraçados que Ana Garcia Martins partilha com os seguidores sobre os filhos. O que aqui destacamos é um exemplo.

"Vesti-lhe o pijama e, como já está calor, não lhe pus camisola interior. Resposta dela: - Mas fico assim, sem nada por baixo? Pareço a Bianca Censori!", relata, referindo-se à mulher de Kanye West que posou nua na passadeira vermelha na gala dos Grammy Awards.

"E pronto, é com isto que eu tenho de lidar. Juro que não sei onde é que ela recolhe este tipo de informação", completou.

Recorde-se que as crianças são fruto do anterior casamento com Ricardo Martins Pereira.

