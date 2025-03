Ana Garcia Martins foi a vencedora do segundo episódio do 'Taskmaster', transmitido este fim de semana, ainda assim, não se livrou de críticas por parte de telespectadores no Instagram - às quais fez questão de responder.

"Já vejo o 'Taskmaster' desde a 1.ª temporada e... melhores escolhas, se faz favor. Temos uma Gabriela Barros que perdeu toda a graça e toda a vontade de aí estar e uma 'Pipoca' das mais azedas que se pode ver. Senão fosse o Gilmário, o Pedro e o convidado mistério ninguém vos safava. Alguém que chame o Tio Candy e a Tia Lena, se faz favor, para safar isto", atirou uma seguidora, referindo-se a Cândido Costa e Madalena Abecasis.

A estas palavras, a influenciadora digital apenas respondeu com um emoji.



Um outro comentário também não passou despercebido. "A 'Pipoca' não tem a melhor postura. Custa ver uma pessoa sem grandes valores e que ainda por cima aparenta ter orgulho nisso. Não era preciso estar sempre a bater na mesma tecla com o Dr. Carlos Fiolhais. Só demonstra muito ressabiamento e, não sei se é mimo, ou privilégio e com qualquer coisinha, faz birra".

"É mimo, privilégio e birra! Assim tudo junto", respondeu a influenciadora em tom de ironia.

