Kanye West e Bianca Censori ficaram no centro das atenções depois de terem posado na passadeira vermelha dos Grammy. Isto porque a mulher do rapper tirou o casaco e ficou com um vestido que deixava as partes íntimas completamente à mostra.

Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não ficou indiferente ao momento e deixou um comentário na sua página de Instagram.

"A Bianca Censori, mulher/refém do Kanye West, apresentou-se há minutos nestes preparos na passadeira dos Grammy. A imagem está devidamente censurada, porque o vestido real não deixa nada à imaginação. O momento em que ela tira o casaco, em frente ao marido, e se apresenta assim aos fotógrafos, é só das coisas mais embaraçosas de sempre. Chega a ser perturbador. E o ar dele, como quem diz 'é propriedade minha', deu-me a voltinha ao estômago", começou por escrever.

"A capacidade que este homem tem de tornar as mulheres em acessórios é uma coisa assustadora. Queríamos tanto que acabasse janeiro, e fevereiro arranca e levamos logo com esta merda. Deus nos ajude", completou.

