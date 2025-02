Kanye West e Bianca Censori surpreenderam tudo e todos na passadeira vermelha dos Grammy, na noite de domingo, dia 2 de fevereiro, em Los Angeles.

Isto porque quando estava na passadeira vermelha, a mulher do rapper retirou o casaco e deixou tudo a nu. Bianca Censori posou para os fotógrafos com um vestido nude, completamente transparente, que deixou as partes íntimas em exibição, uma vez que estava sem roupa interior.

Bianca Censori já estava na passadeira vermelha, diante das lentes dos fotógrafos, quando se virou de costas, retirou o casaco, e ficou com o ousado vestido. Kanye West esteve sempre ao lado da mulher. Veja nas imagens da galeria.

