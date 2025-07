Rute Cardoso esteve com alguns familiares, incluindo a sogra, e jogadores do Liverpool no memorial que foi feito junto ao estádio do clube inglês pela morte de Diogo Jota. A mulher do futebolista deixou uma mensagem.

Numa homenagem feita ao marido Diogo Jota junto ao estádio de Anfield, em Inglaterra, Rute Cardoso juntou-se a familiares, incluindo a sogra, e jogadores do Liverpool no memorial criado após a morte do futebolista. A passagem de Rute Cardoso no local, como seria de esperar, não passou despercebida, tendo deixado uma mensagem entre as centenas de palavras que se escreveram em memória de Diogo Jota. Num vídeo que está a circular nas redes sociais, tendo sido publicado no TikTok, foram reunidas imagens de Rute Cardoso no local, mostrando a mesma a escrever uma mensagem e que dizem ter sido: "Amo-te, para sempre… a tua branquinha." Também se pode ler numa outra fotografia: "Tio, muito obrigado. Gosto muito de ti." Veja aqui. No domingo, dia 13 de julho, o Liverpool realizou o primeiro jogo da pré-temporada e também foi a primeira partida sem Diogo Jota. No já era esperado, o português foi homenageado pela equipa e pelos adeptos.

O acidente mortal de Diogo Jota dias depois de se ter casado com casado com Rute Cardoso

Foi na madrugada do dia 3 de julho que Diogo Jota, de 28 anos, sofreu um acidente de carro em Zamora, Espanha. O futebolista seguia no carro com o irmão, André Silva, de 25 anos, que foi a outra vítima mortal.

Ainda não estão completamente terminadas as conclusões do trágico acidente, mas tudo aponta para o rebentamento de um pneu e um possível excesso de velocidade. O carro onde seguia ficou consumido em chamas.

Diogo Jota morreu dias depois de se ter casado com a mulher da sua vida. O jogador tinha dado o nó com Rute Cardoso no dia 22 de junho. O casal tem três filhos em comum, dois rapazes e uma rapariga. A menina, a mais nova da família, nasceu em novembro do ano passado.