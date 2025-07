A notícia da morte de Diogo Jota apanhou Portugal de surpresa, mas também Inglaterra, pois o internacional da seleção portuguesa jogava pelo Liverpool.

O príncipe William fez questão de se manifestar publicamente após a partida do jogador de futebol, tendo-se mostrado "profundamente triste" com a notícia numa publicação que foi feita nas stories da página oficial de Instagram dos príncipes de Gales.

"Como parte da família do futebol, estou profundamente triste com a notícia da morte do Diogo Jota e do seu irmão", começaram por escrever na publicação.

"Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e todos os que o conheciam", pode ler-se, por fim, na mesma partilha.

Publicação do príncipe de Gales, William© Instagram_princeandprincessofwales

Logo após a notícia da morte de Diogo Jota se ter tornado pública, em Anfield, junto do estádio de futebol do Liverpool, em Inglaterra, começaram a ser colocadas várias coroas de flores. Uma homenagem dos adeptos do clube ao futebolista português.