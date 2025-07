"Só me apetece chorar", assumiu Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', ao reagir publicamente à morte de Diogo Jota.

A humorista e criadora de conteúdo digital, assumida fã de futebol, confessou ter ficado em choque ao saber da notícia que esta quinta-feira abalou Portugal. O futebolista internacional português morreu aos 28 anos na sequência de um trágico acidente de viação.

"Estava na RFM quando a nossa jornalista diz 'morreu o Diogo Jota' e fiquei imediatamente chocada. Não era um daqueles jogadores de que me lembrasse com frequência, mas a tragédia é tão grande, tão insuportável, que é impossível não ficar assim, com este sentimento de injustiça, de choque, até de medo. Foi ele, podia ser qualquer um de nós que anda na estrada, ninguém está livre", começou por referir.

"É tudo horrível. Dois irmãos super jovens, um pai de três filhos mínimos, ontem estava a partilhar vídeos felizes do casamento e hoje não sobra nada, só uma dor incalculável. Não consigo parar de pensar naqueles pais, naquela mulher, naquelas crianças, nos amigos, nos colegas… que encontrem forças para superar isto", disse ainda.

Tal como referiu Ana Garcia Martins, também o irmão mais novo de Diogo Jota acabou por morrer neste acidente de automóvel. André, de 25 anos, seguia no carro com o futebolista. Os dois irmãos sofreram um despiste que levou a que o automóvel acabasse por se incendiar perto do quilómetro 65 da A52, junto de Palacios de Sanabria, na zona de Zamora, em Espanha.

Diogo Jota deixa três filhos pequenos, ainda menores, um deles uma bebé. As crianças resultam do casamento do futebolista com Rute Cardoso. Como mencionou 'A Pipoca Mais Doce', Diogo Jota partilhou horas antes de morrer um vídeo do casamento com a companheira.

O enlace decorreu a 22 de julho e era lembrado pelo jogador como um dia inesquecível. "Um dia que nunca vamos esquecer", disse no dia de quarta-feira ao partilhar, na rede social Instagram, o referido vídeo do casamento.