Entre as muitas reações à trágica morte de Diogo Jota destaca-se a de David Carreira. O músico não ficou indiferente à morte do futebolista português, que perdeu a vida na madrugada de quinta-feira, 3 de julho, na sequência de um trágico acidente de viação.

"Um forte abraço para as famílias e amigos. Não estão sozinhos", declarou David Carreira através da sua página oficial de Instagram.

David Carreira mostrou-se desta forma solidário com a família do futebolista, uma vez que também a sua família já passou por uma tragédia semelhante.

Tal como Diogo Jota, Sara Carreira morreu na sequência de um trágico acidente

Sara Carreira, filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu em dezembro de 2020 vítima de um trágico acidente de carro. A jovem cantora, que tinha 21 anos, seguia no carro com o namorado, o ator e cantor Ivo Lucas, que ia ao volante do automóvel.

O casal seguia na A1, regressados do Porto, tendo o despiste, que envolveu vários carros, ocorrido entre Santarém e o Cartaxo.

Sara era a mais nova de três irmãos, uma vez que do casamento, entretanto terminado, de Fernanda Antunes e Tony Carreira nasceram ainda Mickael e David Carreira.

A família ficou devastada com a tragédia e ainda hoje é para os Carreira difícil abordar este tema publicamente. Em homenagem a Sara, criaram a 'Associação Sara Carreira' - que tem como objetivo ajudar jovens sem possibilidades económicas a concretizar os seus sonhos profissionais.

O que se sabe sobre o acidente de Diogo Jota

O futebolista internacional português e jogador do Liverpool seguia no carro com o irmão mais novo, André, de 25 anos, que também morreu.

Os irmãos sofreram um despiste que levou a que o automóvel acabasse por se incendiar perto do quilómetro 65 da A52, junto de Palacios de Sanabria, sentido Benavente, na zona de Zamora, em Espanha.

De acordo com algumas testemunhas no local, foram chamados os serviços de emergência, uma vez que o carro se incendiou e o fogo se alastrou para a vegetação próxima.

Os meios acabaram mesmo por apagar o incêndio, mas não conseguiram salvar a vida dos dois ocupantes do veículo, segundo informa o Sport.

Futebolista morreu dias após o casamento

Diogo Jota tinha-se casado há apenas alguns dias com o amor da sua vida, Rute Cardoso. O casal deu o nó a 22 de julho, tendo celebrado a relação de longa data numa cerimónia memorável que o futebolista havia recordado nas suas páginas nas redes sociais horas antes de morrer.

Horas antes do acidente que lhe roubou a vida, Diogo Jota partilhou um vídeo do casamento e escreveu: "Um dia que nunca vamos esquecer".

Da bonita história de amor de Diogo Jota e Rute Cardoso nasceram três filhos, todos ainda menores.

Além da reação de David Carreira, têm sido muitas as figuras públicas a manifestarem-se perante a notícia que hoje abala Portugal. Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, considerou a perda "um murro no estômago".

