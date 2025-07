Diogo Jota - internacional da seleção portuguesa - morreu inesperadamente na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de julho, em Espanha, na sequência de um acidente de carro. Tinha 28 anos.

A notícia chocou Portugal e as reações não tardaram a surgir nas redes sociais, como a irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, e incluindo caras conhecidas como Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mias Doce'.

"Absolutamente chocada", escreveu a influencer junto de uma publicação que fez nas stories e onde partilha a notícia da morte de Diogo Jota.

Publicação de 'Pipoca'© Instagram_apipocamaisdoce

Por sua vez, Pedro Ribeiro, que tinha felicitado o futebolista pelo sue casamento no dia 22 de junho, disse: "Em absoluto choque. Que tragédia."

"Que choque tremendo, que tragédia. Não somos nada", pode ler-se na publicação que Rita Ferro Rodrigues fez nas stories da sua página de Instagram.

Publicação de Rita Ferro Rodrigues© Instagram_akatiaaveirooficial

"Dos melhores com quem privei. A vida por vezes é injusta", reagiu Paulo Batista, junto de uma fotografia de ambos.

© Instagram_paulobattista_

"Que brutalidade de notícia, meu Deus… Um abraço apertado à família do Diogo", lamentou Iva Domingues.

"A vida, às vezes, vezes demais, é uma cabra sem critério. Caprichosa, cega, aleatória. Um par de travões que falham, um cruzamento mal iluminado, uma distração de um segundo. A estupidez brutal da ausência. A estrada é a nossa roleta russa quotidiana: todos os dias metemos a chave na ignição, rodamos o tambor. Abraço apertado à família, aos amigos. Que tenham força, coragem", escreveu Pedro Chagas Freitas.

Marco Costa foi outra das muitas caras conhecidas que não tardaram a reagir à morte inesperada de Diogo Jota. "Não somos nada nesta vida. Vivam! Amem! Ajudem! O amanhã é incerto."

Publicação de Marco Costa© Instagram_marcocosta22

"Que notícia terrível. Os meus sentimentos a todos os familiares e amigos", escreveu Isabela Valadeiro.

Publicação de Isabela Valadeiro© Instagram_isabelavaladeiro

"Partiu Diogo Jota aos 28 anos e o seu irmão André aos 25. O futebol e o país estão de luto. Muita força e luz à família", disse Kapinha.

"O futebol perdeu um dos seus, Portugal perdeu um dos nossos. Que notícia chocante", pode ler-se na partilha de César Mourão.

"Sei que vou ficar a pensar o dia todo nesta noticia. A pensar neles, na família deles, em todos os que eles deixam desta forma. Um acidente é isto, não é nunca compreensível, não há preparação possível e justificação alguma para uma coisa destas. Acredito que pensamos todos na vida quando isto acontece. Na vida que perderam o Diogo e o André, na nossa vida e na vida tal qual ela é. Assim, inesperada e muitas das vezes, brutalmente injusta. Que saibamos em vida, honrar estas, que agora nos deixam", partilhou Fernando Alvim.

Liliana Campos foi outras das caras conhecidas que ficou "sem palavras" com a "tragédia". "Os meus sentimentos a toda a família e amigos. Descansem em paz, Diogo e André", acrescentou junto de uma fotografia dos irmãos futebolistas.

Publicação de Liliana Campos© Instagram_lilianacamposoficial

"Estou incrédula com o coração apertado a pensar na família destes dois rapazes. Nenhum par deveria viver isto. Dois jovens que partem de forma tão trágica, meu Deus. Desejo que estes pais, esposas e familiares consigam ter a força necessária para viver este momento e olharem pelas três crianças pequenas", desabafou Marisa Cruz.

Publicação de Marisa Cruz© Instagram_marisacruz

De recordar que Diogo Jota - que jogada atualmente pelo Liverpool - tinha dado o nó com a companheira Rute Cardoso há menos de duas semanas, mais precisamente no dia 22 de junho. Aliás, a última publicação que o futebolista fez no Instagram foi precisamente a recordar este dia, que descreveu como "inesquecível".