A morte trágica e inesperada de Diogo Jota chocou Portugal ao ser tornada pública na manhã desta quinta-feira, 3 de julho. O jogador de futebol, de 28 anos, e o irmão mais novo, de 25, morreram durante a madrugada na sequência de um acidente de automóvel.

O internacional português, que jogava atualmente no Liverpool, deixou três filhos menores, um deles nascido em novembro do ano passado, e o amor da sua vida, Rute Cardoso, a companheira de longa data com quem havia casado há dias. Factos que estão a chocar ainda mais quem se depara com a notícia e a motivar mensagens fortes e de solidariedade para com a família.

Patrícia Palhares ficou de coração apertado

Patrícia Palhares, ex-mulher do futebolista João Palhinha, reagiu à morte de Diogo Jota lembrando a mulher, os filhos e os pais do futebolista e do irmão, que nesta tragédia acabaram por perder dois filhos.

"O coração fica apertado quando penso na mãe, na mulher, nos filhos… Não há palavras para uma dor assim", disse a criadora de conteúdos digitais.

"É uma família destruída", disse Cristina Ferreira

Cristina Ferreira, que já se tinha pronunciado sobre a morte de Diogo Jota em direto no programa 'Dois às 10', da TVI, partilhou nas redes sociais um desabafo dirigido à família do jogador.

"Isto é tão difícil de aceitar. Não dá para deixar de pensar nesta mulher e nos pais. É uma família destruída. De um momento para o outro", disse a apresentadora, partilhando uma fotografia de Diogo Jota ao lado da mulher e dos três filhos.

"Não dá para não pensar naquela mãe, mulher, filhos"

Maria Cerqueira Gomes solidarizou-se igualmente com a família que hoje fica devastada com esta tragédia. "Acho que hoje ninguém vai ter um dia leve… Não dá para não pensar naquela mãe, mulher, filhos. Que dia triste", escreveu a comunicadora.

"Uma mulher que ficou com três filhos pequenos e sem o amor da sua vida"

Jessica Athayde lembrou que um acidente devastador como o que aconteceu a Diogo Jota e ao irmão pode acontecer a qualquer família e mostrou-se solidária com a enorme dor da família.

"Independentemente do Jota ser jogador de futebol, podia ter sido qualquer um de nós. Não consigo parar de pensar nesta tragédia. Dois irmãos que partiram. Pais que perderam dois filhos. Uma mulher que ficou com três filhos pequenos e sem o amor da sua vida. É impossível imaginar tamanha dor. O meu coração está com esta família", pode ler-se no seu emotivo desabafo.

O acidente que tirou a vida a Diogo Jota e André terá ocorrido de madrugada na zona de Zamora, em Espanha. Tratou-se, alegadamente, de um despiste que levou a que o automóvel acabasse por se incendiar perto do quilómetro 65 da A52, junto de Palacios de Sanabria.

Entre as várias reações que têm surgido nas últimas horas à morte de Diogo Jota destacam-se as da família Aveiro [Cristiano Ronaldo, Katia e Elma Aveiro], as de David Carreira e Ana Garcia Martins, que perderam irmãos em acidentes de automóvel, e ainda as do Chef Rui Paula e Paulo Batista, que tiveram um papel importante no casamento recente do futebolista.

