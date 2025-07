"Coração bom agora a embelezar as nuvens, aquelas que só vemos quando fechamos os olhos e olhamos para o coração", foi desta forma que Cuca Roseta deu início a um texto partilhado em homenagem a Diogo Jota.

A cantora juntou-se às dezenas de reações de figuras públicas que nas últimas horas têm inundado as redes sociais para lamentar a morte do internacional português.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, André, de 25, morreram na madrugada desta quinta-feira, 3 de julho, na sequência de um despiste de automóvel na zona de Zamora, em Espanha.

"Era o meu preferido de sempre. Agora a brilhar no céu", continuou Cuca Roseta, que às suas palavras juntou uma fotografia na qual posa ao lado do futebolista.

Por fim, a cantora deixou "um abraço, com o desejo de muita paz, para toda a família maravilhosa que enfrenta agora um desafio tão grande".

"Há notícias que nos cortam o fôlego"

A par de Cuca Roseta, também Andreia Rodrigues partilhou na sua conta oficial de Instagram um tributo ao jogador - que atualmente vestia as cores do Liverpool.

"Há notícias que nos cortam o fôlego. A morte do Diogo Jota e do irmão André Silva é uma dessas. Injusta, inexplicável, violenta. Como se o mundo deixasse de fazer sentido por instantes.

Dois irmãos. Duas vida. Família, filhos. Dois caminhos interrompidos sem aviso. Cedo demais!

Nestes momentos, tudo o resto parece pequeno. Os planos, as urgências, as correrias do dia a dia. A vida, afinal, é só isto: um sopro. Um instante entre o que somos e o que deixamos de ser", começou por referir.

A apresentadora, esposa de Daniel Oliveira, reforçou que "hoje, o silêncio pesa" e lembrou a família destes dois jovens futebolistas.

"À família, aos amigos, a quem os amava, um abraço. O Amor passará a viver na saudade. Não imagino a dor desta família, que vive a maior das dores, dois pais que perdem os filhos, os filhos que perdem um pai… mas que tudo o que foram e representam na vida dos que os amam possa ecoar alto dentro de cada um. A vida é efémera. Mas o amor, esse, é eterno. E de uma forma estranha… a vida continua! Até sempre. Descansem em paz", terminou.

A estas reações juntam-se ainda as da família Aveiro, Cristiano Ronaldo, Katia e Elma Aveiro, de David Carreira e Ana Garcia Martins, que perderam irmãos em acidentes de automóvel, e ainda as do Chef Rui Paula e Paulo Batista, que tiveram um papel importante no casamento recente do futebolista.

Já Jessica Athayde, Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes e Patrícia Palhares mostraram-se devastadas e solidárias com os pais dos jogadores, a mulher de Diogo Jota e os três filhos menores que o craque deixou.