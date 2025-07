Sérgio Rosado, dos Anjos, juntou-se ao vasto leque de reações que nas últimas horas têm surgido perante a trágica e inesperada notícia da morte de Diogo Jota. O futebolista morreu aos 28 anos, vítima de um trágico acidente de viação.

Sérgio Rosado, que faz dupla com o irmão na banda Anjos, partilhou na sua página oficial de Instagram uma fotografia de Diogo Jota e do irmão, André Silva, de 25 anos, que também seguia no carro e também não resistiu ao despiste.

"Há dias em que a vida nos confronta com a sua brutal fragilidade. Dois irmãos, jovens, talentosos, cheios de vida… partem de forma inesperada. Portugal está em choque. O desporto e o futebol ficam mais pobres, mas nada se compara à dor de uma família que perdeu tanto", começou por declarar o músico.

"Pais que perdem dois filhos. Uma mulher que perde o marido. Filhos que crescem sem o pai. Como se explica o inexplicável?

A verdade é que esta vida é mesmo uma passagem breve. E às vezes esquecemo-nos disso. Corremos, planeamos, discutimos por nada… e num instante, tudo pode mudar", disse.

Sérgio e o irmão Nélson, recorde-se, processaram recentemente a humorista Joana Marques por sentirem-se lesados por uma piada feita pela humorista. O julgamento decorre em tribunal, aguardando ainda por um desfecho.

"Hoje, que este silêncio nos faça pensar. Que sirva para nos lembrar de amar mais, julgar menos, valorizar o agora. Porque amanhã, ninguém sabe. Diogo e André, descansem em paz", completou Sérgio na sua partilha.

Diogo Jota e André Silva sofreram um despiste que levou a que o automóvel acabasse por se incendiar perto do quilómetro 65 da A52, junto de Palacios de Sanabria, na zona de Zamora, em Espanha.

Diogo Jota deixou três filhos menores, Dinis, Duarte e uma menina, cujo nome ainda não foi revelado e que nasceu em novembro do ano passado, e uma companheira de longa data, Rute Cardoso, o seu grande amor.

Foi no dia 22 de junho deste ano que Diogo Jota e Rute Cardoso oficializaram a relação de mais de 10 anos. O casal deu o nó numa cerimónia memorável, que juntou familiares e amigos.

"Um dia que jamais esqueceremos", escreveu Diogo Jota ao partilhar na sua página oficial de Instagram, horas antes de morrer, um vídeo do casamento.