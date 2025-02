Segundo o médico cirurgião plástico, Rui Leitão, “usa-se [o preenchimento facial] sobretudo nos sulcos nasogenianos ou para aumentar o volume dos lábios. Podem ser usadas substâncias sintéticas, como o ácido hialurónico, ou naturais, como a gordura”.

O ácido hialurónico é um produto de síntese praticamente igual ao que existe nos nossos tecidos. Ajuda a fixar moléculas de água com aumento de volume localizado.

“Para o preenchimento com gordura é usada a gordura da própria pessoa colhida por lipoaspiração. Cerca de 80% da gordura implantada sobrevive mantendo-se na sua nova localização; um pouco menos no caso dos lábios”, adianta o especialista.

Este tratamento é realizado com injeção com cânula muito fina, sendo praticamente indolor.

O cirurgião garante que o efeito do tratamento é imediato e permanece ativo por 12 a 18 meses, um pouco menos no caso dos lábios.

A recuperação também é imediata, normalmente sem marcas, podendo retomar as suas atividades diárias imediatamente. No entanto, pode haver algum inchado nos dias seguintes, mais uma vez no caso dos lábios, principalmente.

