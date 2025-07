A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, manifestou-se após a morte de Diogo Jota, que também jogava na seleção nacional. O futebolista morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de carro.

A família Aveiro - que está mais do que presente no mundo do futebol - rapidamente reagiu publicamente à morte de Diogo Jota. Além das irmãs Katia e Elma Aveiro, também a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, manifestou-se e lamentou a partida inesperada do internacional da seleção portuguesa. "Que dor tão grande! Meus sinceros pêsames a toda a família! Mais duas estrelas a brilhar no céu! Descansem em paz", disse Dolores Aveiro numa primeira publicação que fez na sua página de Instagram, onde juntou uma fotografia de Diogo Jota. Mas não ficou por aqui e, pouco depois, publicou uma fotografia em que aparece junto de Diogo Jota e acrescentou: "Há coisas na vida que não fazem sentido. Os meus sentidos pêsames à família do Diogo e André, que descansem em paz." O próprio Cristiano Ronaldo também se manifestou publicamente, como seria de esperar, confessando-se incrédulo com a notícia da morte de Diogo Jota. Diogo Jota e o irmão, André Silva, morreram num acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de julho, perto do quilómetro 65 da A52, junto de Palacios de Sanabria, sentido Benavente. Testemunhas relataram que o carro se incendiou e o fogo alastrou-se para a vegetação próxima. Os serviços de emergência foram chamados ao local, e acabaram mesmo por apagar o incêndio, mas não conseguiram salvar a vida dos dois ocupantes do veículo, Diogo Jota e o irmão André Silva, como informa o Sport.

São muitas as reações nas redes sociais, entre elas de várias figuras públicas que ficaram em choque com a notícia e lamentaram a partida dos jogadores, como foi o caso de Nuno Markl, António Raminhos, Cuca Roseta, 'A Pipoca Mais Doce', David Carreira ou o príncipe William.

As televisões nacionais também iniciaram os seus programas das manhãs - 'Casa Feliz', 'Dois às 10' e 'Praça da Alegria' com homenagens a Diogo Jota e André Silva.

De recordar que Diogo Jota morre dias depois de ter casado com Rute Cardoso, com quem mantinha uma relação de uma década e três filhos em comum. A filha mais nova do casal nasceu em novembro do ano passado.