Foram várias as caras do mundo do futebol que marcaram presença no último adeus a Diogo Jota e André Silva, entre eles Ruben Dias e Nélson Semedo, as velhas glórias João Vieira Pinto e Toni, Pedro Proença, André Villas-Boas ou a comitiva vinda de Liverpool.

No entanto, houve uma ausência notória: a do capitão da seleção nacional Cristiano Ronaldo. E precisamente sobre esta não presença que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', se manifestou na sua página de Instagram.

"Há dias comentava com alguém o quão afortunados somos nós, os contemporâneos do Cristiano, por podermos ter vivido na mesma época. Para os meus filhos, o Cristiano será uma lenda de quem terão uma memória mais ou menos vaga, mas a carreira dele acompanhou toda a minha vida adulta, e que privilégio que tem sido. É um exemplo de tudo - foco, talento, resiliência, ambição, esforço - e sei, com pena ou talvez não, que não viverei tempo suficiente para assistir ao aparecimento de outro jogador com a mesma dimensão. Sendo de outro planeta, o Cristiano é português, como não sentir orgulho por termos o melhor de todos?", começou por escrever.

"Mas a vida não são só golos, títulos, recordes pessoais, superação. A vida, às vezes, é uma filha da putice gigantesca que faz com que um colega de equipa, um amigo, desapareça tragicamente com o irmão ao lado. E aí, meus amigos, não há volta a dar: é preciso chegar-se à frente e estar. Não questiono, por um segundo, que o Cristiano não esteja a sofrer com esta perda. Mas não consigo perceber que, enquanto capitão, não tenha marcado presença", refletiu.

"Faz parte das obrigações institucionais? Não, provavelmente. Mas tem de fazer parte das obrigações morais. Porque senão, o que é que sobra? Estar lá pelo amigo, pela família, pelos colegas e um bocadinho por todos nós, cada português que representa e que sente orgulho de vê-lo de braçadeira", acrescentou.

"Há 20 anos que o Cristiano sabe o que é o assédio da imprensa, dos fãs, não é uma novidade. E sabe também como proteger-se disso, tem meios mais do que suficientes e sabe que, em querendo, seriam criadas todas as condições para poder estar em segurança e com a máxima dignidade", comentou.

"A sua presença neste funeral não ofuscaria ninguém porque, feliz ou infelizmente, nem o Ronaldo consegue ofuscar a imagem dilacerante de dois caixões e de uma família desfeita. Não há imagem mais poderosa do que essa. E, por isso, era só estar. Descer um bocadinho do Olimpo onde foi colocado - com todo o mérito - e homenagear um amigo", continuou.

"Não devolvia a vida a ninguém mas, de alguma forma, confortava um país inteiro. O Ronaldo é quase um deus. Mas falta o quase", disse, por fim.

De recordar que Cristiano Ronaldo reagiu publicamente à morte de Diogo Jota nas redes sociais, tendo-se mostrado muito transtornado com a partida do colega da seleção nacional.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", pode ler-se numa emotiva mensagem que publicou nas redes sociais.