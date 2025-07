O país ficou em choque com a notícia da morte de Diogo Jota, que morreu tragicamente aos 28 anos, vítima de um acidente de viação.

O irmão do futebolista do Liverpool, André, de 25 anos, que jogada pelo Penafiel, também morreu no mesmo acidente.

A notícia gerou desde logo uma onda de reações nas rede sociais, entre elas a de António Raminhos, que refletiu sobre este trágico momento.

"Tudo num segundo. Está tudo bem e depois deixa de estar. Não é só o Diogo e o irmão. São todos os dias com histórias que não conhecemos. Ainda a semana passada, o pai de uma colega de uma das minhas filhas partiu num acidente de moto, um conhecido, numa queda banal em casa, foi operado à coluna de urgência. Tudo num segundo", começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Há um pensamento egoísta que me acolhe nestes momentos, penso nestas famílias que ficam, mas penso também que tenho de aproveitar mais o momento, o olhar para a minha mulher e filhas, o não me preocupar tanto com banalidades, obsessões e medos. O sorrir. Ao mesmo tempo, acho que a melhor homenagem que podemos fazer a todas as pessoas que partem assim num sopro é exatamente este: honrar a vida, a amizade, a empatia, o amor e viver", destacou.

Por fim, António Raminhos deixou um pedido aos seguidores: "E gostava de vos pedir algo, acreditem ou não, enviem a vossa empatia e compaixão para a família do Diogo, para o próprio Diogo e o irmão André. Abracem-nos mentalmente. Esse carinho faz bem para os dois lados. Podem fazer o mesmo por aqueles que vos são queridos e já partiram. E vamos viver."

Às suas palavras, o humorista juntou uma fotografia de Diogo Jota e do irmão André. Veja abaixo.

Entre as muitas reações à morte de Diogo Jota, destacam-se as palavras de Katia Aveiro - que é irmã do também internacional da seleção nacional Cristiano Ronaldo - e de David Carreira - que em 2020 perdeu a irmã Sara num acidente de viação.