Portugal 'parou' com a notícia da morte de Diogo Jota, aos 28 anos, na sequência de um acidente de carro em Espanha, na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de julho. O futebolista internacional da seleção portuguesa, que atualmente jogava pelo Liverpool, seguia na viatura com o irmão, André, de 25 anos, também ele jogador de futebol (que atuava pelo Penafiel). Logo a abrir o programa 'Casa Feliz', esta quinta-feira, os apresentadores Diana Chaves e João Baião não deixaram de prestar uma homenagem a Diogo Jota, enviando também uma palavra de conforto à sua família. "Hoje, infelizmente, abrimos o programa com uma notícia inesperada e que nos deixa profundamente tristes. Diogo Jota, jogador da seleção nacional, morreu aos 28 anos num acidente de viação em Zamora, Espanha", começou por introduzir Diana Chaves. "O futebolista seguia numa viatura com o irmão, que também perdeu a vida. O Diogo tinha casado recentemente, deixa três filhos, um deles de apenas sete meses", contextualizou João Baião. "Queremos deixar um abraço muito apertado à família neste momento tão difícil", acrescentou. "Os nossos sentimentos e muita força porque é aquilo que ninguém deseja. Não sabemos como, mas terá que ser ultrapassado este momento, aos poucos, com muito amor e com o apoio de um país inteiro", disse ainda Diana Chaves. "Fica aqui o nosso abraço de profunda solidariedade e sentida a toda a família e, claro, ao futebol português", rematou João Baião.

Diogo Jota morreu dias depois de ter dado o nó com a companheira de longa data, Rute Cardoso, no dia 22 de junho. O casal tinha três filhos em comum, e a filha mais nova nasceu em novembro do ano passado.