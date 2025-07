O programa 'Praça da Alegria' começou com uma notícia "triste", a partida inesperada de Diogo Jota, aos 28 anos, vítima de um acidente de carro. O irmão do jogador, o também futebolista André, morreu no mesmo acidente.

Assim como aconteceu nos programas das manhãs da SIC e TVI, 'Casa Feliz' e 'Dois às 10', respetivamente, na RTP o 'Praça da Alegria' começou com uma homenagem a Diogo Jota. O internacional da seleção nacional, que jogava pelo Liverpool, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 3 de julho, num acidente de carro em Espanha. Tinha 28 anos. O irmão, André, de 25 anos, que jogava pelo Penafiel, seguia na mesma viatura e foi outra vítima mortal. Logo a abrir o programa, o apresentador Jorge Gabriel destacou a morte dos jogadores, referindo, sobretudo, o percurso de Diogo Jota. "A 'Praça da Alegria' também é feita de notícias tristes e que nos obrigam a pensar e a refletir muito sobre os caminhos que fazemos na nossa vida. Faleceu Diogo Jota, jogador português que tantas vezes representou a nossa seleção e tantas alegrias nos deu. Faleceu o Diogo e o irmão, André Silva, num desastre de automóvel em Espanha. É triste assinalarmos este desaparecimento, como compreendem, alguém com quem tínhamos a oportunidade de ter momentos de profunda alegria quando marcava os seus golos e quando encantava tantos miúdos - quer seja no futebol, quer seja também noutra realidade que é a realidade virtual. O Diogo também patrocinava uma equipa de playstation, de Fifa, agora conhecido também por FC. Era conhecido na comunidade digital como sendo um dos jogadores que mais apoiava esta realidade", disse. De seguida, Jorge Gabriel recordou o recente casamento de Diogo Jota com a companheira de longa data, Rute Cardoso, no passado dia 22 de junho. Juntos há cerca de uma década, o casal, de lembrar ainda, tem três filhos em comum, sendo que a filha mais nova nasceu em novembro do ano passado.

"É à família que devemos dirigir algumas palavras. É a família que agora está em sofrimento. A sua mulher, com quem casou recentemente, nem há um mês, e com quem tem três filhos, a quem dirigimos as nossas palavras de simpatia, afeto, e de que poderão contar, com certeza, com o apoio de muita gente para conseguirem superar esta dor e para terem uma continuação de vida", partilhou o apresentador.

Por seu turno, a apresentadora Sónia Araújo acrescentou: "Uma tragédia muito, muito grande, de um jovem que perdemos, uma grande referência para tantos jovens, tantos profissionais da área do desporto, mas para todos nós, portugueses A nossa solidariedade está com a família, com a mulher, os filhos... e todos os que o admiravam."

Por fim, os apresentadores pediram um forte aplauso em homenagem a Diogo Jota.

Desde que foi relatada a notícia da morte de Diogo Jota que foram muitas as reações que se espalharam pelas redes sociais, entre elas destacam-se também as manifestações de várias figuras públicas como Katia Aveiro.

David Carreira, que também perdeu a irmã, Sara, num acidente de carro em 2020, foi outro dos rostos famosos que reagiram à partida inesperada do internacional da seleção nacional.

