Nuno Markl não é adepto de futebol, ainda assim não conseguiu, naturalmente, ficar indiferente à notícia que esta quinta-feira abalou Portugal. Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão, André Silva, de 25, morreram esta madrugada na sequência de um trágico acidente de viação.

"Como é público, sou um analfabeto futebolístico. Não tenho orgulho nisso: a minha distância em relação ao futebol foi um acidente. Não calhou interessar-me na altura certa. Por isso não sabia bem quem era o Diogo Jota, nem o irmão, André Silva. Mas esta notícia, que recebemos esta manhã numa emissão em que estávamos bem destravados, caiu-me que nem uma avalanche de pedras. Foi paralisante", disse.

Nuno Markl soube da notícia quando estava no ar, na rádio, com a emissão das 'Manhãs da Comercial'.

"Lidamos com várias formas de morte a todo o instante - começando logo pelas guerras que todos os dias varrem da face da Terra uma quantidade insana de inocentes, a um ponto - perigoso - em que o público começa a ficar algo anestesiado, quase habituado. A morte destes dois jovens irmãos bate de uma forma próxima porque reforça todos os clichês batidos mas verdadeiros sobre a vida e a morte. É uma lotaria maldita que nos chama à Terra: o auge de felicidade profissional e pessoal tende a plantar uma enganosa semente de imortalidade. Não é dita nem processada dessa maneira, mas existe um certo espírito 'impossível acontecer algo de mal nesta altura e a pessoas boas e gentis'. Mas nada vale nada. Pode calhar a qualquer um, a qualquer instante. A fragilidade de tudo nunca cessa de me espantar, sempre que me é recordada com uma pancada destas", continuou o radialista.

Por fim, Nuno Markl volta a apelar à reflexão neste momento de enorme dor. O comunicador pede que se deixem de lado futilidades e 'guerras' sem sentido, passando a valorizar-se ainda mais a vida e a sua efemeridade.

"O que me leva sempre a outro clichê: porque raio vivemos nesta fúria constante? O tempo que vejo pessoas perder em zaragatas inúteis nas redes sociais. Ou em zaragatas inúteis na vida. O interruptor pode ser desligado a qualquer instante, de qualquer maneira.

Mas sei que isto vai abalar-nos uns dias e daqui a pouco já estamos outra vez a achar que temos tempo suficiente para nos darmos ao luxo de o investir em tensões e merdas inúteis e torturantes. Está-nos na natureza, mas talvez não devêssemos resignar-nos à natureza e aprender alguma coisa.

Num post feliz de ontem, publicado a horas do seu fim, o Diogo Jota mostrava o seu casamento, ocorrido há dias. É doloroso pensar como o seu 'para sempre' foi tão curto. Inimaginável a dor de quem fica.

Os juízes das redes sociais dirão que tragédias anónimas como esta acontecem a toda a hora sem tributos. Que o tributo ao Diogo seja a todos, e à reflexão a que a certeza da tragédia nos devia obrigar", completou.

Nuno Markl referia-se nas suas palavras à última publicação de Diogo Jota nas redes sociais. O futebolista mostrou no Instagram um vídeo do casamento recente com a companheira de longa data, Rute Cardoso.

O casal, com três filhos menores em comum, casou-se oficialmente no dia 22 de junho deste ano. Um dia memorável para toda a família.

Leia Também: Chef Rui Paula e Paulo Battista participaram no casamento de Diogo Jota