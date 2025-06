O milionário e polémico casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez em Veneza, que começa na próxima quinta-feira, tem gerado várias controvérsias. A festa de três dias, que custará cerca de 15 milhões de euros, mudou de local à última hora devido a protestos.

O casamento do ano está aí à porta. Jeff Bezos, o dono da Amazon e o quarto homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, e a ex-jornalista Lauren Sánchez vão-se casar numa cerimónia de luxo em Veneza. Os noivos já chegaram à cidade italiana, tal como poderá ver na nossa galeria. A festa, que começa já na próxima quinta-feira e termina sábado, irá custar cerca de 15 milhões de euros e vai contar com a presença de muitas caras conhecidas. Quem são os famosos convidados? São esperadas cerca de 200 pessoas. Ivanka Trump e o marido, Jared Kushner, foram dos primeiros convidados a chegar. Também alguns membros da família Kardashian/Jenner vão marcar presença, tal como Kris Jenner e o seu companheiro Corey Gamble e Kim Kardashian. Elton John, Lady Gaga e Matteo Bocelli, filho de Andrea Bocelli, vão cantar na boda. Victoria Beckham, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey e Elon Musk são ainda algumas das presenças esperadas. Por outro lado, Orlando Bloom, garante o TMZ, vai à boda sozinho, visto que a mulher, Katy PerryM está em tour. Existe também o indício de que os dois estão separados, dando ainda mais força a esta ideia.

As polémicas que envolvem o milionário casamento

Se tudo apontava para uma cerimónia no centro da cidade, no edíficio Scuola Grande della Misericordia, os planos mudaram à última hora. De acordo com a agência Reuters, a zona de Arsenale de Veneza, área mais afastada do centro, será agora o local da festa.

O motivo? Os grandes protestos que decorreram nos últimos dias na cidade, promovidos pelo movimento 'No Space for Bezos' [Sem espaço para Bezos, em português], que acusam o multimilionário de complicar a mobilidade dos moradores com um evento desta dimensão, de prejudicar o ambiente e ainda de se apropriar de áreas públicas, numa cidade que sofre muito com o impacto de tanto turismo.

Estava previsto outro protesto para sábado, onde os intervenientes iriam bloquear os canais dos barcos com crocodilos insufláveis, que agora cai por terra.

A história de amor de Bezos e Lauren Sánchez

De acordo com a imprensa internacional, o romance entre os dois começou em 2018 quando ainda eram casados. No ano seguinte, Jeff pediu o divórcio à companheira MacKenzie Scott, com quem estava desde 1992. Já Lauren era casada com o agente de talentos Patrick Whitesell, de quem também se separou. O dono da Blue Origin pediu a ex-jornalista em casamento em 2023.

Segundo o Telegraph, Lauren irá usar 27 looks diferentes com peças de designers como Oscar de la Renta e Dolce & Gabbana.

