O casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez tem gerado muita curiosidade - e controvérsia. O fundador da Amazon e a antiga jornalista televisiva ficaram noivos em maio de 2023, sendo que a cerimónia acontece já este fim de semana, em Veneza, Itália.

Um amor com um passado marcado por rumores de traição

Em 2019, ano em que o milionário se separou de MacKenzie, surgiram uma série de rumores na imprensa que davam conta de que este a teria traído com Lauren Sánchez, amiga de longa data do casal e ex-mulher de um amigo próximo de Bezos (de quem se separou também à época).

O divórcio, um dos mais caros da história, terá custado quase 30 mil milhões de dólares ao empresário. Mackenzie, que entretanto voltou a casar-se novamente, ficou também com 4% das ações da empresa.

A polémica em torno da cerimónia em Veneza

O casamento secreto, no qual várias celebridades marcarão presença, foi planeado por Lanza e Baucina.

Semanas antes houve uma série de protestos na cidade por causa da cerimónia, com vários habitantes locais a notarem que o evento só iria aumentar os problemas relacionados com o turismo em massa naquela cidade italiana.

"Desde o início, as instruções do nosso cliente e os nossos próprios princípios orientadores foram extremamente claros: a minimização de qualquer perturbação da cidade, o respeito pelos seus residentes e instituições e a contratação maciça de trabalhadores locais na elaboração dos eventos", esclareceram Lanza e Baucina.

Protestos de ativistas obrigam a alteração de planos

Logo no início surgiu uma polémica que obrigou à mudança dos planos do casamento. Após um grupo de ativistas - No Space for Bezos - ter ameaçado libertar crocodilos insufláveis nos canais de Veneza, em forma de protesto, o casal decidiu mudar o local da cerimónia.

Assim, em vez de a troca de alianças acontecer na Scuola Grande della Misericórdia, no centro de Veneza, como inicialmente previsto, esta terá lugar no Arsenale, complexo de estaleiros que garante uma maior privacidade ao casal e convidados.

A preocupação com a segurança é ainda maior se pensarmos que Ivanka Trump, filha de Donald Trump, é uma das convidadas (dado o conflito entre Israel e Irão).

A organização ambiental Greenpeace também se manifestou ao envergar cartazes nos quais se liam "se podem alugar Veneza para o vosso casamento, também pode pagar mais impostos".

Segurança máxima!

A privacidade dos noivos e convidados é assegurada por uma equipa composta por dezenas de guarda-costas. Além de agentes da polícia local em jet skis, vários oficiais da Guardia di Finanza, que fazem parte da polícia militar, também integram a operação. Não faltam igualmente cães farejadores.

Quem faz parte da lista de convidados?

A cerimónia contará com 200 convidados. Entre eles estão vários membros do clã Kardashian - nomeadamente Kim, Khloé, Kylie, Kendall, assim como a mãe, Kris Jenner e o namorado Corey Gamble.

Também Leonardo DiCaprio e a namorada, Vittoria Ceretti, verão os noivos a trocar alianças. A eles juntam-se Oprah Winfrey, Gayle King, Ivanka Trump, Jared Kushner, Diane von Fürstenberg, e mesmo a rainha Rania da Jordânia.