Um dos 27 vestidos que Lauren Sanchéz usou no seu casamento com Jeff Bezos, em Itália, continua desaparecido. Foi afastada a possibilidade de roubo, entretanto levantada pela imprensa italiana.

Um dos vestidos que Lauren Sanchéz usou no seu casamento milionário com Jeff Bezos desapareceu. O vestido, revela a imprensa internacional, terá sido roubado uma pessoa que "invadiu a festa", tendo passado despercebida devido ao seu visual elegante. Contudo, tudo indica que estas informações não correspondam à verdade, ainda mais porque a situação não foi comunicada à polícia. Não se sabe qual dos vestidos é que desapareceu, mas não terá sido o que usou - criado por Dolce & Gabbana - que usou no dia em que subiu ao altar. Os detalhes do marcante vestido de noiva Para dizer o 'sim' a Jeff Bezos, fundador da Amazon, a jornalista usou um vestido inspirado num modelo que a atriz Sophia Loren usou para casar com Cary Grant no filme 'Houseboat' (1958). A peça, que Lauren definiu como sendo uma "obra de arte" na sua página de Instagram, foi criada pelo atelier de Dolce & Gabbana e demorou 900 horas até ficar concluída, dada a sua riqueza de detalhes. De corte estilo 'sereia', que evidenciava as curvas da noiva, o modelo destacou-se pela sua gola alta, mangas compridas e rendados. Para além disso, continha 180 botões, forrados em seda e finalizados à mão. O enlace estava previsto para sábado, na Scuola Grande della Misericordia, um edifício localizado em Veneza, mas o casal decidiu fazer uma alteração de última hora e antecipar as celebrações, devido a razões de segurança - note-se que a cidade tem sido 'invadida' de manifestantes contra o casamento.

Um casamento que durou três dias...

As celebrações do casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchéz, que aconteceram em Veneza, Itália, contaram com vários momentos marcantes. Antes da cerimónia, os convidados (ao todo 200, contando amigos e família mais próxima) tiveram direito a uma festa da pizza. Já no dia a seguir, todos voltaram a reunir-se para uma festa do pijama.

O enlace contou com a presença de vários famosos conhecidos mundialmente, como foi o caso de Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim e Khloé Kardashian, Usher ou Tom Brady. Também a realeza esteve presente através da rainha Rania da Jordânia, do filho mais velho, o príncipe herdeiro Hussein e a mulher, a princesa Rawja.

O romance de Lauren e Jeff começou em 2018, quando ambos eram casados. No ano seguinte, Jeff pediu o divórcio à companheira, MacKenzie Scott, com quem estava desde 1992. Já Lauren era casada com o agente de talentos Patrick Whitesell, de quem também se separou. O noivado aconteceu em 2023.