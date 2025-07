A morte de Ozzy Osbourne, a 22 de julho, deixou os fãs pelo mundo inteiro destroçados. Afinal, a lenda do 'heavy metal', conhecido como o 'príncipe das trevas', tinha uma carreira de cinco décadas.

Mas a saúde do artista, de 76 anos, já enfrentava desafios complicados. Ozzy tinha sido diagnosticado com a doença de Parkinson e durante a sua vida passou por várias cirurgias que lhe deixaram sequelas.

Ao contrário do que se pensava inicialmente, o momento da morte do cantor pode não ter sido assim tão pacífico.

Revela o Daily Mail que chegou a ser chamado para a sua mansão em Buckinghamshire, Inglaterra, um helicóptero com dois médicos que ficaram na casa durante um par de horas.

Segundo a publicação, um helicóptero médico partiu de Oxfordshire, a cerca de 40 quilómetros da casa do cantor, fizeram um percurso de 15 minutos e aterraram na habitação, onde tentaram salvar a vida do artista.

O Daily Mail conseguiu contactar a Thames Valley Air Ambulance, responsável pelo serviço de ambulâncias, que referiu apenas: "Podemos confirmar que o nosso helicóptero foi enviado para fornecer cuidados intensivos avançados a um incidente perto de Chalfont St. Giles."

As batalhas de saúde que Ozzy Osbourne enfrentou ao longo dos anos

O músico dos Black Sabbath foi diagnosticado com Parkinson em 2019. Para além disso enfrentou também problemas de coluna, devido a acidentes de automóvel e quedas que o levaram a passar por cirurgias complicadas.

Em 2003, por exemplo, Ozzy teve um acidente com um quadriciclo que o levou à sala de operações durante longas horas, tendo que levar hastes de metal na coluna.

16 anos depois, Ozzy caiu em casa e essas mesmas hastes saíram do sítio, provocando uma série de complicações. Em 2019 quando foi descoberta a doença de Parkinson, depois deste ter caído em casa, o cantor foi obrigado a enfrentar uma cirurgia à coluna que lhe provocou ainda mais problemas.

Numa entrevista ao programa de televisão 'Good Morning America', o artista chegou a falar da sua condição de saúde.

"Existem tantos tipos diferentes de Parkinson. Não é uma sentença de morte, nem de longe, mas afeta os nervos do teu corpo. Um dia tens um dia bom, no outro a seguir tens um dia muito mau. [...]", disse o artista.

Noutra conversa, com a rádio Sirius XM, o músico falou sobre o quão grato se sentia apesar da doença. "Cheguei a 2025. Não consigo andar, mas sabes o que eu estava a pensar durante as férias? Apesar de todas as minhas reclamações, ainda estou vivo. Posso estar a reclamar que não consigo andar, mas olho para o futuro e vejo pessoas que não fizeram nem metade do que eu fiz e não sobreviveram", revelou.

O adeus aos palcos

Curiosamente, Ozzy Osbourne conseguiu despedir-se dos palcos. Os Black Sabbath deram o último concerto a 5 de julho em Birmingham, Inglaterra, cidade onde foi criada a banda de 'heavy metal'. Estiveram presentes 45 mil pessoas e 5,8 milhões conseguiram ver o espetáculo online. Ozzy subiu ao palco sentado num trono com um morcego e revelou à plateia: "Vocês não fazem ideia de como me sinto".