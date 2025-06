Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira celebram esta terça-feira, 24 de junho, o 8.º aniversário de casamento.

A data foi recordadada pelos dois através de partilhas nas redes sociais. A apresentadora de 'Quem quer namorar com o agricultor' publicou uma galeria de imagens e vídeos do dia da boda onde é visível a felicidade do casal.

Na legenda da partilha, Andreia fez um balanço da relação e declarou-se ao marido.

"Oito anos. Há dias em que o tempo para. Para mesmo. Como se o universo segurasse o fôlego para não perturbar a beleza do momento. O nosso dia foi assim. Cheio de amor, de promessas sussurradas com o coração acelerado, de mãos dadas com força e fé.

Diante da família, dos amigos, dos que escolheram estar connosco e dos que levamos para sempre no peito – dissemos que sim. Sim ao amor, à coragem de caminhar juntos. Sim à construção de uma vida a dois. Sim ao sonho de uma família que hoje é realidade. Sim", começou por escrever a apresentadora.

Se seguida, Andreia relembrou as pessoas especiais da sua vida que já não estão presentes mas que tiveram nesse dia.

"O meu avô, que me levou de braço dado, a minha avó, feliz de me ver feliz, já não estão fisicamente, mas estão. Sempre estiveram. Nos abraços que ainda sinto. Nos olhares que ficaram gravados na pele da memória. Algures, por aí, sei que torcem por nós. O céu emocionou-se connosco nesse dia. As nuvens abriram e o sol brilhou, como se o céu sorrisse por ver o amor no lugar certo. E estava", confessou a apresentadora.

"Hoje celebramos oito anos de casamento. Oito anos, de nós. De entrega, de crescimento, de imperfeições que nos moldam, de amor que se reinventa. Porque acredito nisto: há pessoas que simplesmente tinham de ser uma da outra. E nós somos isso. Fomos, somos e seremos. Parabéns a nós, amor", concluiu Andreia.

Também o diretor de programas da SIC fez questão de assinalar o dia. Na sua página de Instagram, Daniel partilhou uma imagem dos dois descontraídos no dia do casamento e escreveu na legenda a data: "24/6/2017".

A relação pública do casal sempre foi pautada por declarações de amor. Nos dias mais especiais, tanto um, como o outro, fazem publicações onde partilham a bonita família que construíram. Andreia completou 41 anos no passado dia 11 de abril e Daniel fez questão de lhe dar publicamente os parabéns, mostrando várias imagens em família.