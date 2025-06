Andreia Rodrigues tem vivido dias de sonho e... no "paraíso". Quem o revelou foi a própria apresentadora da SIC, de 41 anos, através de uma partilha com os seguidores da sua página oficial de Instagram. Na publicação em questão, a comunicadora partilhou diversas imagens destes dias de descanso passados em família, aproveitando para fazer um reflexão sobre a importância da ligação à natureza.

"Algures no paraíso. Onde o sol beija a areia e o mar nos lava a alma. Onde o tempo tem mais tempo. Conectamo-nos. Sentimos. Ouvimos o silêncio. Paramos para viver — não apenas existir — como quem devora a vida, com fome de instante. Numa contradição. Na pausa, a ânsia. No silêncio, a vontade de viver mais.

Foi assim que li. Foi assim que entrei no mar, como se a ele pertencesse. Gelado. Reparador.

Foi assim que senti os primeiros raios de sol, ao som dos pássaros, enquanto nutria a força do corpo e da alma. À minha frente, o horizonte. E nele, o convite a celebrar cada gesto, cada movimento, como um brinde ao corpo e à vida.

Foram assim estes dias: feitos de detalhes, de vida e de dias cinzentos com beleza escondida. O nevoeiro ergueu-se, e o paraíso revelou-se. Estava lá. Sempre esteve.

Dias cheios de nadas e de tudo. Algures no paraíso. Brindando à vida, ao amor e a tudo o que nos faz voltar a nós", escreveu.

Nas imagens, que poderá ver na galeria, Andreia Rodrigues posa na praia, aproveitando banhos de mar, não esquece a saúde e a importância dos treinos físicos, põe a leitura em dia e aproveita o melhor da vida.

A apresentadora surge igualmente acompanhada pelo marido, Daniel Oliveira, com quem tem duas filhas em comum: Alice, de sete anos, e Inês, de cinco.

Uma pausa após o regresso à televisão

No início deste ano, durante a apresentação da nova grelha da SIC, o Fama ao Minuto esteve à conversa com Andreia Rodrigues. A comunicadora falou-nos sobre o seu regresso à televisão, nomeadamente com os programas de sábado à tarde 'Estamos em Casa', mostrando-se entusiasmada com o desafio.

"Faço aquilo que gosto e isso é um privilégio. Estou preparada para animar, alegrar, trazer conforto, alegria, surpresas, animação, bom entretenimento às tardes de sábado", realçou.

"É um programa em que todos podem estar sentados a assistir, toda a família. Quando temos o desafio de fazer um programa que toque nas várias gerações, independentemente dos gostos que possam ter, é extremamente desafiante. Mas acho que é possível, porque a vida é isso mesmo, não é?", fez saber.

Recentemente, Andreia Rodrigues viu-se obrigada a fazer um esclarecimento sobre o seu estado de saúde (também nas redes sociais), depois de ver várias notícias na imprensa cor-de-rosa que davam conta de um diagnóstico mais grave do que é na realidade.

Fique a par de tudo: