Há alguns signos que são conhecidos pela sua falta de delicadeza e de tato. Entre eles, estão, sem qualquer sombra de dúvida, os signos de Ar e de Fogo. Muitas vezes impulsivos e com dificuldade em contactar as próprias emoções, esses signos tendem a encontrar obstáculos no acesso ao mundo invisível.

Em contrapartida, os signos de Água têm uma ligação natural entre a vida prática e a emocional — um acesso direto ao reino do invisível, que é, por natureza, profundo e sensível, tocando as dimensões mais subtis da existência humana.

Os signos mais sensitivos são, portanto, os signos de Água — cada um à sua maneira — bem como pessoas que possuem planetas importantes nas casas astrológicas que eles representam.

São eles:

Caranguejo ou casa IV

Pessoas do signo Caranguejo, ou que tenham planetas significativos na casa IV dos seus mapas natais, têm uma grande facilidade em aceder a tudo o que está relacionado com o passado: questões familiares e ancestrais, contacto com pessoas já falecidas que fizeram parte da sua história, ou até intuições relacionadas com civilizações antigas e figuras históricas. Caranguejo possui um sexto sentido muito apurado, e premonições podem ser uma ocorrência frequente.

Escorpião ou casa VIII

Escorpião, ou quem possua planetas na casa VIII, têm uma ligação profunda com os seus próprios infernos interiores, bem como com os das pessoas com quem se conectam. Têm uma notável capacidade de aceder a processos psíquicos complexos e traumas — desta vida ou de vidas passadas — e, ao trazê-los à superfície, conseguem transformá-los. Possuem o dom do contacto com as sombras da alma humana, seja nesta dimensão ou noutras. Lida com naturalidade com energias densas e com entidades espirituais.

Peixes ou casa XII

Pessoas do signo Peixes, ou com planetas importantes na casa XII, vivem imersas em processos emocionais, seus e dos outros. A empatia é uma das suas maiores qualidades, sendo normalmente através dela que conseguem conectar-se com a dor alheia. Têm uma sensibilidade ímpar para aceder a experiências traumáticas de vidas passadas ou do passado emocional profundo. Conseguem penetrar no campo energético pessoal e coletivo com grande facilidade.