Os signos são divididos em terra, fogo, ar e água. Na astrologia ocidental, consideramos como base os quatro elementos da natureza. Aqui explicamos como essa divisão é feita e as características de cada um.

A terra está relacionada com o mundo das formas, com o enraizamento e a construção da vida prática, com a fixação e o mundo dos sentidos; o fogo tem a ver com a energia ígnea, a objetividade, a proatividade, a cólera, as explosões emocionais e a impaciência; o ar está relacionado com o mundo das ideias, as trocas entre as pessoas, a cobiça, o mundo intelectual e mental; e a água com as paixões que levam ao ciúme, à posse, ao apego patológico e ao mundo das emoções.

Signos do elemento fogo: Carneiro, Leão e Sagitário

Signos do elemento terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Signos do elemento ar: Gémeos, Balança e Aquário

Signos do elemento água: Caranguejo, Escorpião e Peixes

A anatomia oculta ensina-nos que existem quatro corpos, que fazem parte da nossa estrutura, e que falam de quatro aspectos do ser: os corpos físico, etérico, emocional e mental. Cada elemento está relacionado com um destes corpos.

Corpo físico

Está relacionado com o elemento terra e traz a sintonia com o mundo material, o mundo das formas.

Corpo etérico

Está relacionado com o elemento fogo, a energia vital, e está directamente ligado ao mundo das formas, ao nosso corpo físico.

Corpo emocional

Está relacionado com o elemento água, as nossas emoções, o desejo e as paixões intensas.

Corpo mental

Está relacionado com o elemento ar, os nossos processos mentais e intelectuais, com a Mente e a Inteligência Universal.

Características de cada elemento

Elemento fogo (Carneiro, Leão e Sagitário)

Regidos pelo elemento fogo, são dinâmicos, optimistas, cheios de vida, objectivos, entusiasmados e têm uma aura iluminada que contagia o ambiente e as pessoas à sua volta. É como se fossem canais de expressão do optimismo e da fé na vida. São orgulhosos, expressivos e conseguem direccionar a sua vontade para as suas metas e objectivos.

Elemento terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

Regidos pelo elemento terra, estão totalmente conectados ao mundo da matéria, à vida prática, ao trabalho e ao dinheiro. Têm uma forte ligação com os sentidos físicos, a sexualidade e o sistema. São pragmáticos, acreditando apenas no que podem tocar e no que é palpável. Pacientes, disciplinados, determinados e, geralmente, conseguem atingir os seus objectivos. Esforçados e dedicados, possuem a consciência de que toda construção firme requer tempo.

Elemento ar (Gémeos, Balança e Aquário)

Regidos pelo elemento ar, têm pleno domínio do mundo das ideias, das trocas entre as pessoas, de tudo o que é abstracto e ainda não foi materializado. São os criadores da natureza, pois tudo o que existe no mundo material foi previamente moldado no mundo das ideias. Tendem a ser frios, conectados mais com a mente do que com o coração, o que lhes permite ser absolutamente imparciais; são objectivos, racionais e isentos de paixão.

Elemento água (Caranguejo, Escorpião e Peixes)

Regidos pelo elemento água, estão sintonizados com o mundo emocional, as emoções e os sentimentos. São pessoas subjectivas, que percebem a vida a partir dos seus sentimentos e emoções; só depois disso conseguem, ou não, reflectir e racionalizar. São apaixonados, possessivos, compulsivos, extremamente sensíveis, intuitivos e com grande sensibilidade psíquica.

É importante lembrar que, para saber qual é o elemento que o rege, deve considerar todos os planetas, luminares e ascendentes. O facto de o seu signo solar estar num signo de água, por exemplo, não o faz necessariamente uma pessoa regida pela água.