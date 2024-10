Vivemos num mundo interconectado e, ao compreender essa conexão, explicamos a astrologia. A influência dos planetas no movimento das nossas vidas acontece a partir da interconexão do campo astral desses planetas com o nosso campo de energias. A vida é movimento, e há uma troca contínua de energias entre tudo o que é vivo.

A Terra recebe a influência de todos os planetas, e ainda mais intensamente da Lua, por ser o nosso satélite e estar muito perto de nós. Como sabemos, a Lua tem quatro fases, e cada uma delas traz símbolos importantes e diversos acontecimentos que podem ser desencadeados a partir de uma determinada fase lunar.

A Lua representa o nosso lado feminino, os nossos instintos, a nossa capacidade de dar e receber, as nossas emoções mais profundas e inconscientes, a nossa maneira de nos alimentarmos emocionalmente e de nutrir as pessoas que amamos.

Por representar o nosso lado feminino, a Lua é bastante consciente nas mulheres e ainda, em parte, inconsciente nos homens, que estão a meio de um longo e intenso processo de aprendizagem sobre o seu mundo emocional.

Como a Lua representa as nossas emoções e instintos, as nossas ações espontâneas e impulsivas são regidas por ela. Na mulher, essa espontaneidade emocional é mais evidente, exatamente por estar mais conectada e consciente das suas emoções.

No homem, isso pode ser mais complicado por vezes, pois ainda enfrentam uma forte dificuldade em serem emocionalmente espontâneos. Agimos e reagimos de acordo com a posição e os aspetos da Lua no nosso mapa natal. Se temos a Lua em Escorpião, Peixes ou Caranguejo (Câncer), ou seja, em signos de água, seremos mais emocionais, intuitivos e instintivos. A não ser que a nossa Lua natal tenha um aspeto com Saturno, o que nos daria a capacidade de pensar e refletir antes de agir, seja por sensatez ou pela repressão de emoções aprisionadas. Enquanto Saturno reprime e arrefece, Plutão intensifica, Neptuno dissolve e confunde, e Urano eletriza.

Uma Lua em signos de ar, em Gémeos, Balança (Libra) ou Aquário, traz características pessoais e comportamentais como a frieza nas reações e um certo distanciamento emocional. O amor é compreendido ou vivido conceptualmente.

Uma Lua num signo de terra, em Touro, Virgem ou Capricórnio, traz como característica a necessidade de segurança emocional, que é construída na vida prática, através do trabalho, da capacidade de produção e do dinheiro no banco.

A Lua no elemento fogo, em Carneiro (Áries), Leão ou Sagitário, traz a paixão e a intuição como forças motrizes da vida. Pessoas que têm a Lua em signos de fogo são, normalmente, espontâneas, honestas e apaixonadas pelo que fazem. Nos relacionamentos, não têm medo de demonstrar essa paixão. Aliás, o medo não é uma característica de pessoas com a Lua no elemento fogo, assim como no elemento ar.

A influência da Lua vai além dos nossos estados emocionais e envolve também os movimentos da natureza. As marés mudam com o seu movimento, e a agricultura pode ser mais ou menos produtiva, dependendo da fase em que se encontra. Mulheres grávidas devem ter mais cuidados com o seu estado em fases de Lua Cheia, pois as águas podem precipitar-se nesse período. Especialmente em gestações complicadas, devem ter maiores precauções. A Lua influencia natural e diretamente os fluidos, as águas, sejam do nosso corpo ou da própria Terra. Nós, mulheres, tendemos a reter mais líquidos nesta fase da Lua e ficamos ainda mais emotivas e sensibilizadas pelos acontecimentos.

Sendo a Lua o símbolo das nossas emoções, o melhor presente que podemos dar a nós próprias é desenvolver uma consciência clara da sua influência em nós e nas nossas vidas, pois, a partir do equilíbrio e da conscientização das nossas emoções profundas e da nossa maneira de agir e reagir, podemos manter o controlo sobre emoções intensas e em momentos de contacto mais profundo com elas.