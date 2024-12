A semana começa sob a energia da Lua Minguante em Balança, que se apresenta num excelente aspeto com Plutão em Aquário, indicando dias em que devemos descansar ou, pelo menos, abrandar o ritmo de vida para nos prepararmos para um novo ciclo lunar que se inicia na próxima semana, a 30 de dezembro. Durante a fase Minguante da Lua, não devemos começar nada de novo e devemos cuidar de nós, pois, tal como a energia da Lua, a nossa também míngua.

Com a energia mais baixa, a tendência para abrirmos espaço a vírus e bactérias oportunistas é maior. Assim, esta é uma semana para cuidarmos de nós, finalizarmos projetos, organizarmo-nos e arrumarmos a nossa vida prática. Plutão estará num ótimo aspeto com a Lua em Balança, mostrando-nos que este período envolve mudanças transformadoras e positivas, e que devemos nos abrir a esta poderosa energia, deixando para trás o que já não faz sentido manter.

Marte permanece em Leão e em aspeto quase exato com Plutão em Aquário, marcando fortemente esta semana.

Os ânimos intensificam-se ainda mais e devemos manter um controlo rígido sobre os nossos instintos; emoções de raiva inconscientes podem surgir à superfície. Procurem manter o autocontrolo e evitem sabotar-se inconscientemente. Lutem corajosamente convosco mesmos e tentem usar essa energia de forma positiva. Qualquer energia astral traz consigo um potencial positivo e um negativo, e cabe-nos escolher qual manifestar. Por mais difícil que pareça, é sempre possível transformar, pelo menos um pouco, o potencial negativo em algo positivo.

Para que isso aconteça, precisamos de refletir e conhecer-nos profundamente. O Sol transita livre de pressões em Capricórnio, um signo de terra, conhecido pela sua racionalidade nas decisões e talento para a construção. Por isso, teremos a ajuda de Saturno, regente de Capricórnio, para transformar esta energia densa e potencialmente destrutiva em algo construtivo e produtivo. Sempre que o Universo nos apresenta dificuldades, também nos oferece soluções que podemos utilizar de forma inteligente. Mercúrio, já em movimento direto e a retomar o seu ritmo natural, recebe um aspeto tenso de Saturno e Júpiter, tornando-nos mais racionais. Com Saturno a reger Capricórnio, teremos mais um auxílio para tomar decisões mais racionais e menos emocionais.

Como podem perceber, estaremos sob energias intensas, mas, se fizermos um bom trabalho, podemos transformar este período num momento construtivo e de mudanças positivas em nós e na nossa vida. Estamos em plena época natalícia, um período em que as nossas emoções estão mais à flor da pele, devido a memórias conscientes e inconscientes. Ter consciência deste processo coletivo dentro de nós ajuda-nos a manter algum equilíbrio, harmonizando as energias mais desafiantes e encontrando paz no meio do turbilhão.

Deixo-vos um abraço forte e votos de um Natal cheio de paz e alegria.